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14:52 (мск), источник: ТАСС

На показах «Матильды» в Новосибирске ожидается аншлаг

Билеты на фильм в двух из трех кинозалов были распроданы за сутки.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Билеты на предпремьерный показ фильма Алексея Учителя «Матильда» в двух из трех кинозалов в Новосибирске распроданы за сутки, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь сети кинотеатров «Люксор» Хельга Пирогова. Показ состоится вечером в пятницу, 22 сентября.

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«Один зал у нас полностью раскупили уже вчера, второй зал также почти занят, остались только места на первом ряду. Пока мы с вами разговариваем, у нас купили еще пять билетов, и места заканчиваются. Как только мы поймем, что спрос на “Матильду” не снизился, мы откроем продажи и на третий сеанс», — сказала Пирогова.

По ее словам, на вечер четверга было продано более 360 билетов. «Честно говоря, когда мы объявили о предпремьерном показе, мы даже не ожидали, что у нас будет такой ажиотажный спрос», — добавила она.

В среду самые дешевые билеты на «Матильду» в Новосибирске можно было купить по 350 руб., в четверг их стоимость выросла до 450 руб.

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