Владельцы свалки на Урале, где свердловчане приковали себя наручниками, будут оштрафованы
Свалка закрыта по суду, но, по словам митингующих, продолжала принимать мусор.
Свалка закрыта по суду, но, по словам митингующих, продолжала принимать мусор.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Владельцы несанкционированной свалки в Свердловской области, возле которой экологические активисты приковали себя наручниками, будут оштрафованы за незаконное складирование твердых бытовых отходов. Об этом в четверг ТАСС сообщил председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов.
Ранее в субботу трое уральцев приковали себя наручниками у въезда возле свалки, которая закрыта по суду, но, несмотря на это, по словам митингующих, продолжала принимать мусор.
«Мы в среду с представителями свердловского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выезжали на свалку. Грузовиков с мусором мы не видели, но на свалке дымил мусор. Свалка несанкционированная, и ее владельцы будут привлечены к административной ответственности», — сказал Свалов.
Он добавил, что в четверг направит документы по свалке в региональные Министерства природных ресурсов и экологии, энергетики и ЖКХ, а также в областное управление Росприроднадзора и свердловскую природоохранную прокуратуру. «В документах мы требуем, чтобы ведомства обязали владельцев несанкционированной свалки разработать проект рекультивации земель, а также чтобы была проведена экологическая экспертиза. Также в них мы требуем соблюдения более жесткого контроля за данной территорией», — уточнил Свалов.
По словам эксперта регионального отделения ОНФ Ильи Ковтуна, арендует землю, на которой расположена несанкционированная свалка, московская фирма.
«По их словам, они не в курсе, что здесь происходит, но в ОНФ этой информации не верят. Они не могли не знать, что происходит на их участке, ведь видно, что это многолетнее захламление. Мусора здесь довольно много. На вывоз и рекультивацию потребуется много времени», — сказал журналистам Ковтун, добавив, что у подрядчика есть время до 1 декабря заняться рекультивацией.