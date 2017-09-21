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14:42 (мск), источник: Newslab.ru

Медведь загнал красноярского спортсмена на дерево (видео)

Молодой человек встретил хищника на Ветлужанке.

Житель Красноярска встретил медведя в лесу неподалеку от лыжного стадиона «Ветлужанка» (улица Елены Стасовой, 65). Как рассказал корреспонденту Newslab.ru Сергей Донец, опасного зверя он видел сегодня днем в районе Гремячей гривы, рядом с Собакиной речкой — там у Сергея была тренировка, на которую он отправился со своим псом по кличке Скай.

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«Медведь подошел вплотную, между нами было всего 15 метров. Он побежал на меня: я забрался на дерево, а Скай стал отгонять его лаем», — продолжил рассказывать спортсмен об опасной встрече.

Красноярцу пришлось просидеть на дереве около 10 минут, в течение которых хищник ещё трижды пытался до него добраться, но каждый раз зверя отгоняла собака.

Молодой человек рассказал, что не смог позвонить в спасателям или в полицию, так как в лесу не было связи.

Сергей добавил, что сегодня в лесу других людей он не видел, но вообще туристов и спортсменов он там встречает достаточно часто: «Вчера точно люди были, на тропе свежие следы».

Добавим, лес в микрорайоне Ветлужанка и тропы красноярского хайкинга являются популярным местом для занятий спортом среди горожан.

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