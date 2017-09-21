В Курумоче можно будет попробовать космическую еду
У пассажиров международного аэропорта Курумоч появилась возможность попробовать, чем питаются космонавты.
У пассажиров международного аэропорта Курумоч появилась возможность попробовать, чем питаются космонавты.
Аппарат с космической едой от «Лаборатории космического питания» установлен на третьем этаже здания аэровокзала, в зале вылета внутренних рейсов, после зоны предполетных формальностей.
Как сообщают в
Разработчиком космических рецептов, доступных пассажирам самарского аэропорта, является официальный поставщик питания экипажей космических кораблей и станций.