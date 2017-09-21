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14:43 (мск), источник: Volga News

В Курумоче можно будет попробовать космическую еду

У пассажиров международного аэропорта Курумоч появилась возможность попробовать, чем питаются космонавты.

Аппарат с космической едой от «Лаборатории космического питания» установлен на третьем этаже здания аэровокзала, в зале вылета внутренних рейсов, после зоны предполетных формальностей.

Как сообщают в пресс-служба аэропорта меню разбито на три категории блюд: супы, вторые блюда и десерты. Все блюда упакованы в тубы, на которых детально расписан состав рациона.

Разработчиком космических рецептов, доступных пассажирам самарского аэропорта, является официальный поставщик питания экипажей космических кораблей и станций.

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