Движение по улице Арена 2018 планируют открыть 1 декабря

По словам представителя подрядной организации, к октябрю рабочие соединят дорогу с улицей Демократической, после чего там откроется сквозное движение, но только для строительной техники, пишет 63.ru.

«Запустить» на улицу Арена 2018 автомобилистов планируется 30 ноября — 1 декабря. На дороге будут работать три светофора: на пересечении с Волжским шоссе, улицами Дальней и Демократической. Помимо этого, там установят шесть остановок, около которых оборудуют регулируемые пешеходные переходы. Что касается подземных переходов, которые строят в районе стадиона «Самара Арена», то там ведутся отделочные и завершаются бетонные работы.