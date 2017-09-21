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15:19 (мск), источник: Pro Город Самара

Движение по улице Арена 2018 планируют открыть 1 декабря

В Самаре продолжается строительство новой улицы — Арена 2018, которая свяжет Волжское шоссе с улицей Демократической.

Источник: РИА "Новости"

По словам представителя подрядной организации, к октябрю рабочие соединят дорогу с улицей Демократической, после чего там откроется сквозное движение, но только для строительной техники, пишет 63.ru.

«Запустить» на улицу Арена 2018 автомобилистов планируется 30 ноября — 1 декабря. На дороге будут работать три светофора: на пересечении с Волжским шоссе, улицами Дальней и Демократической. Помимо этого, там установят шесть остановок, около которых оборудуют регулируемые пешеходные переходы. Что касается подземных переходов, которые строят в районе стадиона «Самара Арена», то там ведутся отделочные и завершаются бетонные работы.

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