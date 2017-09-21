«Просто невозможно общаться». Депутат попросила исправить менталитет налоговиков
Пока не поменяется ДНК проверяющего, любая реформа может «захромать», заявил первый
Пока не поменяется ДНК проверяющего, любая реформа может «захромать», заявил первый
«Нас радует, что в новом Налоговом кодексе все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика. На деле мы видим, что до сегодняшнего дня всегда виноват налогоплательщик. Разговаривать с сотрудниками налоговой инспекции просто невозможно. Как собираются министерства и их структурные подразделения менять менталитет работников своих структур?» — обратилась депутат Майра Айсина к представителям министерств нацэкономики и финансов.
Руслан Даленов ответил, что 1 января (планируемая дата введения нового Налогового кодекса) Казахстан не проснется в новой налоговой реальности и новшества будут происходить постепенно.
«Вопрос правильный. Как бы ни писали, пока на местах на клеточном микроуровне не будет воспринята реформа, пока не поменяется ДНК проверяющего, любая реформа может захромать. Но первый шаг институциональный сделан. Например, категорирование рисков. Сегодня, если меня пришли проверять, я не знаю, почему меня пришли проверять. Самое страшное, я не могу понять, что мне надо было сделать, чтобы ко мне не приходили. Может, мне