«Просто невозможно общаться». Депутат попросила исправить менталитет налоговиков

«Нас радует, что в новом Налоговом кодексе все неясности и неточности будут толковаться в пользу налогоплательщика. На деле мы видим, что до сегодняшнего дня всегда виноват налогоплательщик. Разговаривать с сотрудниками налоговой инспекции просто невозможно. Как собираются министерства и их структурные подразделения менять менталитет работников своих структур?» — обратилась депутат Майра Айсина к представителям министерств нацэкономики и финансов.

«Вопрос правильный. Как бы ни писали, пока на местах на клеточном микроуровне не будет воспринята реформа, пока не поменяется ДНК проверяющего, любая реформа может захромать. Но первый шаг институциональный сделан. Например, категорирование рисков. Сегодня, если меня пришли проверять, я не знаю, почему меня пришли проверять. Самое страшное, я не могу понять, что мне надо было сделать, чтобы ко мне не приходили. Может, мне какую-то декларацию надо досдать, какой-то сбор доплатить. Теперь все налогоплательщики заранее будут пропущены через матрицу и будут знать, где у кого что не так», — заметил он.