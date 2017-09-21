В Красноярске увеличивается палаточный лагерь протестующих дольщиков

В среду группа обманутых дольщиков выставила две палатки на газоне площади Революции в Красноярске напротив главного входа в здание правительства края. Протестующие дольщики хотят обратить внимание властей на их проблему и привлечь внимание федеральных ведомств. По их словам, объективная информация о ситуации в регионе не доносится до Москвы. Дольщики дежурят в палатках посменно. В инициативной группе заявили, что в Красноярске и пригородах насчитывается около трех тысяч обманутых дольщиков, а вместе с членами семей — более 10 тысяч человек. Днем в четверг дольщики заявили, что будут стоять минимум неделю — на 28 сентября назначено заседание профильного комитета в красноярском заксобрании.