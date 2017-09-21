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14:39 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске увеличивается палаточный лагерь протестующих дольщиков

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Количество палаток, которые устанавливают обманутые дольщики перед зданием администрации красноярского губернатора, выросло до шести, сообщила РИА Новости представитель инициативной группы Евгения Хрипля.

Источник: РИА Новости

В среду группа обманутых дольщиков выставила две палатки на газоне площади Революции в Красноярске напротив главного входа в здание правительства края. Протестующие дольщики хотят обратить внимание властей на их проблему и привлечь внимание федеральных ведомств. По их словам, объективная информация о ситуации в регионе не доносится до Москвы. Дольщики дежурят в палатках посменно. В инициативной группе заявили, что в Красноярске и пригородах насчитывается около трех тысяч обманутых дольщиков, а вместе с членами семей — более 10 тысяч человек. Днем в четверг дольщики заявили, что будут стоять минимум неделю — на 28 сентября назначено заседание профильного комитета в красноярском заксобрании.

«Сейчас на площади 30 человек, люди прибывают. Начинали мы всего с четырех. Сейчас люди размещаются в шести палатках», — сказала Хрипля.

По информации пресс-службы краевого правительства, утром в четверг представители исполнительной и законодательной власти региона встретились с дольщиками. Депутаты горсовета Красноярска предложили принять законопроект, который может помочь при поддержке проблемных строек. Однако представители дольщиков и заксобрания выразили сомнения в действенности предложенного проекта. На встрече было решено проработать вопрос более детально — 28 сентября в заксобрании состоится очередная встреча, где в документ будут внесены предложения краевых профильных ведомств, депутатов и дольщиков.

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