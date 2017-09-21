Ряд нарушений выявлен в ходе проверки в ЦГБ Гуково
По итогам проверки больницу оштрафовали более чем на 250 тысяч рублей.
По итогам проверки больницу оштрафовали более чем на 250 тысяч рублей.
Ряд нарушений выявили в ходе проверки в центральной горбольнице Гуково сотрудники Росздравнадзора.
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Также выяснилось, что в медучреждении отсутствуют тромболитические препараты для пациентов с инфарктами и инсультами, не соблюдаются стандарты оснащения ряда отделений, порядок оказания платных услуг и сроки осмотра беременных женщин узкими специалистами, а обследование детей до года выполняется не в полном объеме.
Кроме того, в больнице допускается использование незарегистрированных медицинских изделий.
По итогам проверки больница оштрафована более чем на 250 тысяч рублей, а ее главврач — на 40 тысяч рублей.