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14:34 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ряд нарушений выявлен в ходе проверки в ЦГБ Гуково

По итогам проверки больницу оштрафовали более чем на 250 тысяч рублей.

Ряд нарушений выявили в ходе проверки в центральной горбольнице Гуково сотрудники Росздравнадзора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, в больнице выявлены лекарства, срок годности которых истек три года назад, а также просроченные на пять лет медицинские изделия.

Также выяснилось, что в медучреждении отсутствуют тромболитические препараты для пациентов с инфарктами и инсультами, не соблюдаются стандарты оснащения ряда отделений, порядок оказания платных услуг и сроки осмотра беременных женщин узкими специалистами, а обследование детей до года выполняется не в полном объеме.

Кроме того, в больнице допускается использование незарегистрированных медицинских изделий.

По итогам проверки больница оштрафована более чем на 250 тысяч рублей, а ее главврач — на 40 тысяч рублей.

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