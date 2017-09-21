Ряд нарушений выявлен в ходе проверки в ЦГБ Гуково

Ряд нарушений выявили в ходе проверки в центральной горбольнице Гуково сотрудники Росздравнадзора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, в больнице выявлены лекарства, срок годности которых истек три года назад, а также просроченные на пять лет медицинские изделия.

Также выяснилось, что в медучреждении отсутствуют тромболитические препараты для пациентов с инфарктами и инсультами, не соблюдаются стандарты оснащения ряда отделений, порядок оказания платных услуг и сроки осмотра беременных женщин узкими специалистами, а обследование детей до года выполняется не в полном объеме.

Кроме того, в больнице допускается использование незарегистрированных медицинских изделий.