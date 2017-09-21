Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям

«Вопрос о том, чтобы принудительно заставлять родителей делать прививки, не стоит, и такой вопрос в министерстве здравоохранения даже не рассматривается», — сказал Краевой.

Ранее СМИ со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщили, что Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний для отказа. Отмечалось, что ведомство рассматривает возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно — изменить оплату больничных родителям непривитых детей.