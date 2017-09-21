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14:30 (мск), источник: ТАСС

Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения не рассматривает вопрос о принуждении родителей делать прививки детям. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос о том, чтобы принудительно заставлять родителей делать прививки, не стоит, и такой вопрос в министерстве здравоохранения даже не рассматривается», — сказал Краевой.

Он отметил, что ранее СМИ неправильно поняли слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Ранее СМИ со ссылкой на слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщили, что Минздрав РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний для отказа. Отмечалось, что ведомство рассматривает возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно — изменить оплату больничных родителям непривитых детей.

Родителей предлагают наказывать за отказ прививать детей
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18 сентября© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Иван Петров
Принуждать, конечно, не стоит, а вот поощрять было бы неплохо.
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