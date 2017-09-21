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14:35 (мск), источник: VN.ru

Судебные приставы забрали BMW X6 у обитателя СИЗО

Судебные приставы арестовали BMW X6 у должника, который в это время находился в местах лишения свободы. При аресте имущества они встретили сопротивление со стороны неизвестного мужчины, управлявшего кроссовером, сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

Гражданин Л., еще будучи на свободе, задолжал банкам по кредитам. После этого он оказался в местах лишения свободы, однако это не помешало завести на него исполнительное производство.

Судебным приставам было известно, что у должника есть дорогой автомобиль BMW X6, которым пользовалась его сожительница. В один из дней приставам-исполнителям поступила информация, что машина находится на парковке возле ТЦ «Версаль». Прибыв на место, они обнаружили BMW с включенным зажиганием.

Водитель автомобиля — неизвестный мужчина — открыл дверь, а когда узнал суть визита и услышал требование предъявить документы, внезапно дал по газам. Машина начала движение через бордюр, при этом открытая дверца прижала судебного пристава к припаркованной слева машине. Увидев это, водитель отказался от попыток уехать и, вручив судебному приставу ключи, скрылся пешком.

Тем временем приставы составили акт описи и ареста, оценив BMW в 1,7 миллиона рублей. В данной ситуации должник не сможет вернуть автомобиль, так как требование исполнительного документа содержит арест и реализацию заложенного имущества.

Служба судебных приставов периодически сталкивается с непростыми случаями. В июне жительница Кировского района Новосибирска устроила приставам шоу в стиле «лихих девяностых» с бросанием под эвакуатор, вызовом сомнительного адвоката и подтягиванием «братвы» на трех автомобилях. Женщина очень не хотела лишаться своей машины ради погашения долга в 450 тысяч рублей банку «Русский стандарт».

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