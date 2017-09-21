Судебные приставы забрали BMW X6 у обитателя СИЗО

Гражданин Л., еще будучи на свободе, задолжал банкам по кредитам. После этого он оказался в местах лишения свободы, однако это не помешало завести на него исполнительное производство.

Судебным приставам было известно, что у должника есть дорогой автомобиль BMW X6, которым пользовалась его сожительница. В один из дней приставам-исполнителям поступила информация, что машина находится на парковке возле ТЦ «Версаль». Прибыв на место, они обнаружили BMW с включенным зажиганием.

Водитель автомобиля — неизвестный мужчина — открыл дверь, а когда узнал суть визита и услышал требование предъявить документы, внезапно дал по газам. Машина начала движение через бордюр, при этом открытая дверца прижала судебного пристава к припаркованной слева машине. Увидев это, водитель отказался от попыток уехать и, вручив судебному приставу ключи, скрылся пешком.

Тем временем приставы составили акт описи и ареста, оценив BMW в 1,7 миллиона рублей. В данной ситуации должник не сможет вернуть автомобиль, так как требование исполнительного документа содержит арест и реализацию заложенного имущества.