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14:38 (мск), источник: РИА Новости

Суд на Урале отказался вернуть детей женщине, которая удалила себе грудь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть жительнице города Юлии Савиновских, вырезавшей себе молочные железы, двух приемных детей, которых у нее забрали, сообщила РИА Новости в четверг представитель суда.

«Отказано в удовлетворении иска», — сказала собеседница агентства.

Сама Юлия Савиновских на своей странице в Facebook написала, что двух приемных мальчиков у нее изъяли из-за того, что она сделала операцию по удалению молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял ей неудобства. Помимо этого, женщина взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки.

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«Женщина добровольно удалила себе грудь. Говорит, ей так с ее пацанами проще в футбол будет играть. И с собакой ее спортивной по полям бегать. Это же ненормально. Ну и что, что ей 40. Ну и что, что она троих выносила и выкормила. Давайте придумаем формальный повод и лишим ее статуса опекуна накануне усыновления! Дети? А что дети… Ах, перестаньте! Случай-то вопиющий! Вот если бы она этот седьмой размер до шестнадцатого увеличила, напихала бы себе силикон в губы и ягодицы, вот тут слова бы никто не сказал», — написала Савиновских.

Она также отметила, что будет идти до последнего суда, чтобы вернуть детей. «Я пойду до конца. До последнего суда, если понадобится», — подчеркнула женщина.

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков, к которому обратилась за помощью Савиновских, заявил РИА Новости в четверг, что не может комментировать решение суда. В то же время Мороков добавил, что, когда он еще до решения суда знакомился с этим делом, изъятие детей вызвало у него «небольшое непонимание, когда речь шла о непорядке в квартире, там еще что-то».

«Но это не столь серьезные основания, но, видимо, в суде были представлены какие-то более веские основания», — сообщил омбудсмен.

По его словам, дети сейчас находятся в реабилитационном центре, разлуку с приемными родителями они переживают непросто. Семье Савиновских сейчас запрещено встречаться с приемными детьми.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игорь Паньков в ответ на запрос РИА Новости сообщил следующее: «Согласно информации, полученной из территориального управления социальной политики, Савиновских Ю. В. была освобождена от обязанностей опекуна ввиду нарушения ею условий договора о приемной семье. По этой причине опекаемые дети из семьи были изъяты».

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