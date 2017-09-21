Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
"Моя защита, мой друг, моя любовь": Кудрявцева обратилась к мужу
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14:45 (мск), источник: Om1.ru

Для омичей проведут экскурсии по городу бесплатно

24 сентября в Омске пройдёт флешмоб. В честь Международного дня туризма проведут 20 бесплатных экскурсий. Записаться можно в группе Tur_omsk в соцсети «ВКонтакте». Начало всех мероприятий ровно в 12:00.

Музей «Живая история»

Эта площадка находится в парковой зоне, предназначенной для образовательного отдыха. Здесь есть специальные постройки, воссозданные в стиле XVI—XVII вв.еков — в это время происходило присоединение Сибири к Московскому царству.

В музее отсутствуют экспонаты за стеклом. Все представленные предметы экскурсанты смогут не только потрогать руками, но и примерить на себя: костюмы, доспехи, пройти обучение стрелецкому и пушкарскому делу. Здесь проводит тренировки военно-исторический клуб «Кованая рать». Они сами изготавливают доспехи и оружие и тренируются в условиях максимально приближенных к боевым.

Место встречи — центральный вход в ПКиО «Советский» (ул. Андрианова, 3).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Стеклодувная мастерская»

Как говорят представители этой древней профессии, стекло — живая субстанция. И только человек может сделать его послушным. С помощью высокой температуры умелые руки превращают заготовки в шарики, трубочки или другие формы. Так можно сделать и ёлочную игрушку, и неоновую рекламу. На этот удивительный процесс омичей приглашают посмотреть своими глазами. Здесь же можно будет сделать поделки и сувениры. И что особенно важно — потом унести их с собой!

Место встречи — ул. Малунцева, 23А.

«Ботанические рассказы»

В сквере имени Дзержинского (ул. Ленина, 3) состоится экскурсионная прогулка для детей — настоящее путешествие в мир зелёных обитателей городского сада. Ребята узнают занимательные факты об уникальности сибирской природы, смогут полюбоваться ажурными кронами серебристой ивы, жасмина, голубой ели, гладкого вяза, сирени, ясенелистного и татарского клёна. После окончания экскурсии планируется посещение игровой площадки.

Место встречи — фонтан в сквере им. Дзержинского.

Авторская экскурсия «Омск географический»

Заместитель Министра культуры Омской области Анна Леонидовна Статва приглашает посетить всех желающих авторскую экскурсию «Омск географический», где вы узнаете о том, что география окружает нас повсюду, например в названии улиц, а также вы узнаете какие географические явления можно увидеть в городе!

Место встречи — у Серафимо-Алексеевской часовни (Воскресенский сквер).

Квест-экскурсия «Вперед в прошлое»

Команда Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» планирует организовать для молодежи города Омска краеведческий квест-экскурсию «Вперед в прошлое», в рамках которого его участникам предстоит посетить 4 достопримечательности города (Тарские ворота, Тобольские ворота, Омские ворота, Иртышские ворота), при этом проходя через интерактивные станции, подготовленные организацией.

Место встречи — Тобольские ворота.

Материал подготовлен омской редакцией газеты Metro.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Омской области на дороги к пяти предприятиям выделят 450 миллионов
Банк России объявил о санации Бинбанка
В МВД подтвердили задержание лидера «Христианского государства»
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико
Огонь охватил весь фасад отеля в центре Ростова-на-Дону
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь