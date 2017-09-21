Для омичей проведут экскурсии по городу бесплатно

Эта площадка находится в парковой зоне, предназначенной для образовательного отдыха. Здесь есть специальные постройки, воссозданные в стиле XVI—XVII вв.еков — в это время происходило присоединение Сибири к Московскому царству.
В музее отсутствуют экспонаты за стеклом. Все представленные предметы экскурсанты смогут не только потрогать руками, но и примерить на себя: костюмы, доспехи, пройти обучение стрелецкому и пушкарскому делу. Здесь проводит тренировки военно-исторический клуб «Кованая рать». Они сами изготавливают доспехи и оружие и тренируются в условиях максимально приближенных к боевым.
Место встречи — центральный вход в ПКиО «Советский» (ул. Андрианова, 3).
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«Стеклодувная мастерская»
Как говорят представители этой древней профессии, стекло — живая субстанция. И только человек может сделать его послушным. С помощью высокой температуры умелые руки превращают заготовки в шарики, трубочки или другие формы. Так можно сделать и ёлочную игрушку, и неоновую рекламу. На этот удивительный процесс омичей приглашают посмотреть своими глазами. Здесь же можно будет сделать поделки и сувениры. И что особенно важно — потом унести их с собой!
Место встречи — ул. Малунцева, 23А.
В сквере имени Дзержинского (ул. Ленина, 3) состоится экскурсионная прогулка для детей — настоящее путешествие в мир зелёных обитателей городского сада. Ребята узнают занимательные факты об уникальности сибирской природы, смогут полюбоваться ажурными кронами серебристой ивы, жасмина, голубой ели, гладкого вяза, сирени, ясенелистного и татарского клёна. После окончания экскурсии планируется посещение игровой площадки.
Место встречи — фонтан в сквере им. Дзержинского.
Авторская экскурсия «Омск географический»
Заместитель Министра культуры Омской области Анна Леонидовна Статва приглашает посетить всех желающих авторскую экскурсию «Омск географический», где вы узнаете о том, что география окружает нас повсюду, например в названии улиц, а также вы узнаете какие географические явления можно увидеть в городе!
Место встречи — у Серафимо-Алексеевской часовни (Воскресенский сквер).
Квест-экскурсия «Вперед в прошлое»
Команда Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» планирует организовать для молодежи города Омска краеведческий квест-экскурсию «Вперед в прошлое», в рамках которого его участникам предстоит посетить 4 достопримечательности города (Тарские ворота, Тобольские ворота, Омские ворота, Иртышские ворота), при этом проходя через интерактивные станции, подготовленные организацией.
Место встречи — Тобольские ворота.
Материал подготовлен омской редакцией газеты Metro.