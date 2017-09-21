В Петербурге сняли охранный статус со здания завода, в котором работал Юрий Гагарин

Завод известен тем, что в начале 50-х годов прошлого века там работал будущий первый космонавт Юрий Гагарин. Градозащитники не смогли повлиять на решение чиновников.

Как 21 сентября рассказали во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), решение о снятии охранного статуса с дома 4, корпус 1, по Новоладожской улице было подписано председателем комитета Сергеем Макаровым еще 13 сентября.

30 августа на заседании рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия активистам дали две недели на то, чтобы найти архивные сведения о связи производственного корпуса завода с Юрием Гагариным. Градозащитники уверяют, что направили результаты исследования в комитет, но их не рассмотрели.

В пресс-службе КГИОП возражают, что из открытых источников и сведений СМИ стало известно, что Гагарин проходил практику в другом, ныне не сохранившемся здании. У комитета также есть позиция Федерации космонавтики России с просьбой установки мемориальной доски или бюста первому космонавту.

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Сейчас на здании уже установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь, на заводе “Вулкан”, в 1955 году проходил производственную практику первый космонавт Земли Юрий Гагарин». Работа Гагарина именно на этом заводе не ставится под сомнение, сомнения были только в точном определении корпуса. По словам градозащитников, в советское время именно корпус 1 дома 4 по Новоладожской являлся заводоуправлением, так что Юрий Гагарин, без сомнений, бывал в этом здании.

Все остальные постройки бывшего комплекса завода сейчас утрачены.

В 2002 году КГИОП снял с охраны карусельный цех и склад кузнечно-штамповочной мастерской, на их месте завершается строительство жилого комплекса. В настоящий момент сохранились лишь два здания бывшего завода: производственный корпус, где установлена мемориальная доска, и еще один такой же корпус с водонапорной башней.

В КГИОП уверяют, что здание сносить не будут, а мемориальную память сохранят.

Режимами зон охраны, установленными на данной территории, не допускается снос исторического здания. Комитет по охране памятников