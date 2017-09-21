Инцидент со школьницей в маршрутке заинтересовал главу Челябинска
Евгений Тефтелев попросил прокуратуру проверить действия водителя.
Евгений Тефтелев попросил прокуратуру проверить действия водителя.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев попросил прокуратуру проверить инцидент со школьницей, которую водитель маршрутного такси № 72 отказывался выпускать из машины
Градоначальник поручил управлению транспорта провести проверку деятельности перевозчика, которому принадлежит маршрут, а правоохранителям предложил оценить законность действий водителя.
Чиновники призвали челябинцев активнее сообщать о всех проблемах, связанных с транспортным обслуживанием. Оставить жалобу на работу городского транспорта или маршрутных такси можно по телефону 778−62−31 или по электронной почте transport@cheladmin.ru.
Напомним, об инциденте на маршруте № 72 жительница Челябинска рассказала в соцсети 20 сентября. По словам женщины,