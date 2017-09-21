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15:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Инцидент со школьницей в маршрутке заинтересовал главу Челябинска

Евгений Тефтелев попросил прокуратуру проверить действия водителя.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев попросил прокуратуру проверить инцидент со школьницей, которую водитель маршрутного такси № 72 отказывался выпускать из машины из-за несвоевременной оплаты проезда, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов.

Градоначальник поручил управлению транспорта провести проверку деятельности перевозчика, которому принадлежит маршрут, а правоохранителям предложил оценить законность действий водителя.

Чиновники призвали челябинцев активнее сообщать о всех проблемах, связанных с транспортным обслуживанием. Оставить жалобу на работу городского транспорта или маршрутных такси можно по телефону 778−62−31 или по электронной почте transport@cheladmin.ru.

Напомним, об инциденте на маршруте № 72 жительница Челябинска рассказала в соцсети 20 сентября. По словам женщины, из-за тесноты в салоне школьница с портфелем не могла развернуться и передать водителю деньги, мужчина стал кричать на ребёнка, а на остановке в течение нескольких минут не открывал двери, мешая выйти и девочке, и другим пассажирам.

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