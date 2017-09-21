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15:44 (мск), источник: Sputnik.by

Гродненские пограничники целую ночь искали в лесу трех дачниц

Связь с дачницами, которые, как впоследствии выяснилось, были возле озера Чертово, поддерживали с помощью мобильных.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Гродненские пограничники помогли найти в лесу трех жительниц Гродно, заблудившихся во время сбора ягод, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

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Граждане обратились на пограничный пост «Лихачи» за помощью в поиске потерявшихся женщин вечером в среду 20 сентября.

«В этот день трое жительниц Гродно, которые отдыхали в дачном поселке в Гродненском районе, отправились в пограничную зону для сбора клюквы», — сказали в ГПК.

По информации комитета, сами женщины в лесу поняли, что потерялись и позвонили знакомым. Связь с дачницами, которые, как впоследствии выяснилось, были возле озера Чертово, поддерживали с помощью мобильных.

Утром в четверг военнослужащие пограничного поста «Лихачи» вместе со спасателями и сотрудниками милиции нашли возле водоема всех трех. Женщин доставили домой.

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