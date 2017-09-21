В Екатеринбурге объяснили «лидерство по заражениям ВИЧ»

В четверг в Екатеринбурге проходит Уральский форум «О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией». В нем принимают участие руководители и специалисты региональных министерств здравоохранения, учреждений здравоохранения, центров СПИДа.

«У нас очень высокая выявляемость. Да, есть цифры, которые свидетельствуют о том, что у нас несколько больше, чем в других субъектах федерации, ВИЧ-инфицированных граждан проживает, но, я думаю, что здесь основная причина в регистрации все-таки… Я не думаю, что надо опускать руки другим субъектам и обращать все внимание на Свердловскую область», — сказал Забродин.

По его словам, ВИЧ-инфекции наиболее подвержены экономически развитые регионы: это связано это с тем, что в экономически развитых регионах есть больше возможности проводить и исследования, и профилактику.

Главный нарколог отметил, что число ВИЧ-инфицированных наркоманов в регионе увеличивается, что связано с тем, что лица, страдающие наркотической зависимостью, всегда были в группе риска.