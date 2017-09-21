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15:17 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге объяснили «лидерство по заражениям ВИЧ»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбург и Свердловская область лидируют по числу заражений ВИЧ, потому что здесь активно ведется работа по выявляемости таких больных, сообщил журналистам в четверг главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

В четверг в Екатеринбурге проходит Уральский форум «О мерах по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией». В нем принимают участие руководители и специалисты региональных министерств здравоохранения, учреждений здравоохранения, центров СПИДа.

«У нас очень высокая выявляемость. Да, есть цифры, которые свидетельствуют о том, что у нас несколько больше, чем в других субъектах федерации, ВИЧ-инфицированных граждан проживает, но, я думаю, что здесь основная причина в регистрации все-таки… Я не думаю, что надо опускать руки другим субъектам и обращать все внимание на Свердловскую область», — сказал Забродин.

По его словам, ВИЧ-инфекции наиболее подвержены экономически развитые регионы: это связано это с тем, что в экономически развитых регионах есть больше возможности проводить и исследования, и профилактику.

Главный нарколог отметил, что число ВИЧ-инфицированных наркоманов в регионе увеличивается, что связано с тем, что лица, страдающие наркотической зависимостью, всегда были в группе риска.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Кемерово, Новосибирск, Иркутск и Екатеринбург лидируют в России по числу заражений ВИЧ и СПИДом. В начале ноября 2016 года управление здравоохранения администрации Екатеринбурга сообщило, что в городе зарегистрировано 26,693 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. Это составляет 1826 человек на 100 тысяч жителей, то есть 1,8% населения мегаполиса. Иными словами, заражен каждый 50-й.

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