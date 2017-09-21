​Режиссер Учитель подумывает о приезде в Екатеринбург

Как сообщила «УралПолит.Ru» представитель кинотеатра, между директором «Салюта» Сергеем Федяковым и режиссером Алексеем Учителем велись переговоры о приезде последнего в столицу Урала на премьеру «Матильды».

«Но подтверждения (о приезде режиссера) пока не было», — сказала собеседница «УралПолит.Ru».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», фильм «Матильда» повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича — будущего российского императора Николая II. Премьера ленты назначена на 25 октября. Против его выпуска выступают православные активисты, в том числе и депутат Госдумы Наталья Поклонская, они запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #остановимматильду. В тоже время в соцсетях идет флешмоб в защиту фильма с хештегом #ЯпойдунаМатильду. Религиозные деятели полагают, что фильм оскорбляет чувства верующих.

В Екатеринбурге в августе прошла акция «Стояние за веру! За народ и царя!», направленную против «Матильды».