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15:18 (мск), источник: УралПолит.ру

​Режиссер Учитель подумывает о приезде в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября, ИА УралПолит.Ru. Режиссер еще не вышедшего на экраны фильма «Матильда» Алексей Учитель вел переговоры с директором кинотеатра «Салют» о своем приезде в Екатеринбург на премьеру своей кинокартины.

Как сообщила «УралПолит.Ru» представитель кинотеатра, между директором «Салюта» Сергеем Федяковым и режиссером Алексеем Учителем велись переговоры о приезде последнего в столицу Урала на премьеру «Матильды».

«Но подтверждения (о приезде режиссера) пока не было», — сказала собеседница «УралПолит.Ru».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», фильм «Матильда» повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича — будущего российского императора Николая II. Премьера ленты назначена на 25 октября. Против его выпуска выступают православные активисты, в том числе и депутат Госдумы Наталья Поклонская, они запустили в соцсетях флешмоб с хештегом #остановимматильду. В тоже время в соцсетях идет флешмоб в защиту фильма с хештегом #ЯпойдунаМатильду. Религиозные деятели полагают, что фильм оскорбляет чувства верующих.

В Екатеринбурге в августе прошла акция «Стояние за веру! За народ и царя!», направленную против «Матильды».

Напомним, ранее в Екатеринбурге в церковной лавке Патриаршего подворья возле Храма на Крови в продаже появилась книга «Ложь Матильды». Ее автором является кандидат исторических наук, исследователь эпохи Николая II Романов Петр Мультатули.

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