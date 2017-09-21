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15:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске электронные больничные выдали уже 500 пациентам

Процесс выдачи виртуальных больничных начался с 1 июля и за это время электронный документ уже успели получить сотни омичей. Активнее всего такие больничные получают в роддомах.

Источник: Reuters

В Омской области завершается переход на безбумажные технологии оформления временной нетрудоспособности. Внедрение электронных больничных началось с 1 июля 2017 года и должно завершиться до конца года.

В настоящий момент у пациентов есть выбор: они могут оформить листок нетрудоспособности как на бумажном бланке, так и в форме электронного документа. По новой схеме уже начали работать первые 42 больницы и 145 страхователей Омска. И за 2,5 месяца медики выписали уже 500 электронных больничных.

По данным мониторинга, Омская область вошла в ТОП-15 по количеству выданных электронных листков нетрудоспособности. Регион сейчас занимает 13-е место в стране. А лидерами по выдаче электронных больничных является сейчас городская поликлиника № 10 и омские роддома. Но до конца года на электронные больничные должны перейти все медучреждения региона.

Специалисты отмечают удобство новой системы. На оформление документов уходит намного меньше времени. На бумажный больничный врач тратит 15 минут, а электронный документ практически не отнимает у него времени. при этом ошибки при заполнении бланка сведутся к минимуму, а программа имеет высокий уровень защиты.

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