В Омске электронные больничные выдали уже 500 пациентам

Источник: Reuters

В Омской области завершается переход на безбумажные технологии оформления временной нетрудоспособности. Внедрение электронных больничных началось с 1 июля 2017 года и должно завершиться до конца года.

В настоящий момент у пациентов есть выбор: они могут оформить листок нетрудоспособности как на бумажном бланке, так и в форме электронного документа. По новой схеме уже начали работать первые 42 больницы и 145 страхователей Омска. И за 2,5 месяца медики выписали уже 500 электронных больничных.

По данным мониторинга, Омская область вошла в ТОП-15 по количеству выданных электронных листков нетрудоспособности. Регион сейчас занимает 13-е место в стране. А лидерами по выдаче электронных больничных является сейчас городская поликлиника № 10 и омские роддома. Но до конца года на электронные больничные должны перейти все медучреждения региона.