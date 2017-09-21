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15:45 (мск), источник: АиФ Уфа

Главные загрязнители воздуха в Башкирии Уфа, Стерлитамак и Салават

На столицу республики приходится 70% выбросов.

Уфа и южный промышленный узел республики, куда относятся предприятия городов Стерлитамак и Салават, — главные источники вредных выбросов в атмосферу, об этом сообщил 21 сентябоя на заседании Госсобрания Башкирии руководитель управления Росприроднадзора РФ по республике Юрий Дудников.

Загрязнение воздуха в регионе чиновник назвал самой горячей экологической проблемой в регионе.

«С 2013 года динамика выброса загрязняющих веществ относительно стабильна, — отметил он. — В 2016 году масса выбросов составила 918,6 тысяч тонн. Ежегодно растёт доля транспорта в общих выбросах. В 2016 году она составила 50%».

По его данным, на Уфу приходится 33% предприятий, загрязняющих воздух, при этом почти 70% выбросов приходится на три завода «Башнефти». На долю заводов Стерлитамака и Салавата приходится 20% всех выбросов.

Положение усугубляется тем, что в Уфе 200 дней в году наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, при которых уровень негативных воздействий крупных предприятий на атмосферу значительно увеличивается.

«В то же время, анализируя поступающие жалобы, нельзя не отметить, что значительная их часть касается мелких источников, работающих в непосредственной близости от жилых домов, — рассказал Ю. Дудников. — Ещё в 2012 году мы проводили рейдовые проверки по северной промзоне Уфы. Выявили множество неучтённых объектов, осуществляющих выбросы неустановленного состава в отсутствие разрешений. Среди них объекты по сливу и наливу нефтепродуктов, органическому синтезу химических веществ, производству пестицидов и гербицидов, переработке отходов и других опасных производств. Их деятельность никем никак не контролировалась. Таких предприятий было около 200. Мы направили около 30 материалов в суды по приостановке их деятельности, но суды ограничились штрафами».

Чиновник признался, что установить конкретного загрязнителя воздуха практически не возможно. При жалобах жителей на запах в городе не находятся основания для проведения проверок конкретных юридических лиц. Методика расчёта вреда, причинённого атмосфере, отсутствует, сейчас она разрабатывается Минэкологии России.

Напомним, в конце августа в городе Стерлитамаке был объявлен для предприятий режим № 2 из-за загазованности воздуха, а 31 августа такой же режим введён в Уфе.

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