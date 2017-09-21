Тату на лице создало алматинцу проблемы при получении документов

Источник: Zakon.kz

Алматинец Руслан Черных обратился в Алматинский ЦОН, чтобы сдать документы на перевыпуск паспорта и удостоверения личности, но встретил преграду в виде отказа из-за татуировки на лице и шее, передает Zakon.kz.

«Сказали, что единственный выход — закрыть шею и замазать тату тоналкой. На резонный вопрос, почему я не могу фотографироваться так (я ведь так выгляжу на самом деле и в аэропорту меня увидят таким, а не в гриме), никто ответить не смог (сказали, так не положено, кем — не уточнили). Мол, подать то я могу, но “завод откажет, т.к. это брак”. Когда я попросил показать статью или приказ, на основании чего будет отказ — никто ответить не смог. Вернее, мне сказали: тут еще люди стоят помимо тебя, не задерживай нас», — поделился Руслан.

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Молодой человек попытался самостоятельно разобраться в ситуации и найти требования, в которых четко прописано, что нельзя фотографироваться на удостоверяющие личность документы при наличии татуировок на лице или шее. К слову, информация о возможных проблемах, которые могут возникнуть у любителей тату, пирсинга и других украшений головы и лица, выходила еще в 2015 году.

В профильном ведомстве тогда уверяли, что подобные требования к фотографиям были приняты еще в 2001 году. Они, по их словам, соответствуют нормам международной организации ИКАО, куда входит и Казахстан.

В итоге, после поисков информации, Руслан пришел к следующим выводам.

«Итак, подытожим. В законодательстве запрета на тату нет. Международные стандарты наличие татуировок на любых частях тела не порицают. В требованиях к фотографии про тату нет ни слова. Не было никакой статьи или приказа, запрещающего иметь тату на лице или шее на фотографиях. Тогда почему я (и не только) не могу сделать документы? И более глобально — почему не имею права на человеческое отношение — просто, как к гражданину? Что за средневековые порядки — если лично вам это не нравится (что субъективно), то почему другие должны от этого страдать? Считаю, что с этим нужно разобраться раз и навсегда на официальном уровне», — отметил молодой человек.