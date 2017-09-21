В Петербурге построят корпус православия для университета МЧС
Новый учебный «православный» корпус для будущих спасателей собираются возвести на улице Фучика. Об этом «Фонтанке» сообщили в
Новый учебный «православный» корпус для будущих спасателей собираются возвести на улице Фучика. Об этом «Фонтанке» сообщили в
Здание, по форме напоминающее часовню, возведут для создаваемой кафедры «Основы православной культуры», которая разместится на территории института профессиональной подготовки университета МЧС в Московском районе. Когда именно на Фучика начнётся стройка, пока неизвестно: сейчас проходят
В будущем «Основы православной культуры» планируют соединить с кафедрой философии и назвать это структурное подразделение «Философия и религия». Лекции будут, в том числе, читать действующие священнослужители.
Кафедру «Основы религиозной культуры» в вузе решили создать в рамках соглашения о сотрудничестве между МЧС России и Русской православной церковью. Его подписали в этом июле. Тогда министерство обещало содействие епархиям в создании добровольных пожарных дружин из числа священнослужителей в монастырях и храмах.