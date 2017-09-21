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18:39 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге построят корпус православия для университета МЧС

Новый учебный «православный» корпус для будущих спасателей собираются возвести на улице Фучика. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе университета Государственной противопожарной службы МЧС России в Северной столице 21 сентября.

Здание, по форме напоминающее часовню, возведут для создаваемой кафедры «Основы православной культуры», которая разместится на территории института профессиональной подготовки университета МЧС в Московском районе. Когда именно на Фучика начнётся стройка, пока неизвестно: сейчас проходят проектно-изыскательные работы. Что же касается финансирования строительства, то, отмечают в университете, бюджетные средства привлекать не намерены.

Возводить новый корпус планируют за счёт дохода от внебюджетной деятельности — например, от автошколы. Кроме того, строить корпус помогут выпускники добровольными пожертвованиями. При этом точная стоимость проекта пока неизвестна.
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В будущем «Основы православной культуры» планируют соединить с кафедрой философии и назвать это структурное подразделение «Философия и религия». Лекции будут, в том числе, читать действующие священнослужители.

Кафедру «Основы религиозной культуры» в вузе решили создать в рамках соглашения о сотрудничестве между МЧС России и Русской православной церковью. Его подписали в этом июле. Тогда министерство обещало содействие епархиям в создании добровольных пожарных дружин из числа священнослужителей в монастырях и храмах.

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