В Петербурге построят корпус православия для университета МЧС

Здание, по форме напоминающее часовню, возведут для создаваемой кафедры «Основы православной культуры», которая разместится на территории института профессиональной подготовки университета МЧС в Московском районе. Когда именно на Фучика начнётся стройка, пока неизвестно: сейчас проходят проектно-изыскательные работы. Что же касается финансирования строительства, то, отмечают в университете, бюджетные средства привлекать не намерены.

Возводить новый корпус планируют за счёт дохода от внебюджетной деятельности — например, от автошколы. Кроме того, строить корпус помогут выпускники добровольными пожертвованиями. При этом точная стоимость проекта пока неизвестна.

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В будущем «Основы православной культуры» планируют соединить с кафедрой философии и назвать это структурное подразделение «Философия и религия». Лекции будут, в том числе, читать действующие священнослужители.