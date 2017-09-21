Программа «Моя улица» в Москве в 2018 году выйдет за пределы Садового кольца
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Программа благоустройства «Моя улица» в 2018 году, помимо центральной части, будет проводиться в спальных районах Москвы.
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Программа благоустройства «Моя улица» в 2018 году, помимо центральной части, будет проводиться в спальных районах Москвы.
Благоустройство будет распространяться на так называемые субцентры Москвы, более отдаленные районы, чтобы создавать там комфортные условия для проживания москвичей.
«В следующем году преобразятся парковые зоны в Южном Бутово, Марьино и Братеево, будем развивать Зеленоград», — сказал он, отметив, что окончательный список улиц для благоустройства сформируют в начале октября.
В 2018 году в Южном Бутове появятся новые рекреационные зоны около станций метро «Бунинская аллея» и «Улица Горчакова», а также на территории Черневских, Гавриковских прудов и около реки Корюшка. Также продолжится благоустройство берегов реки Яузы, на всем ее протяжении появится парковая зона общей площадью 700 га с велодорожками, вдоль реки построят детские и спортивные площадки.
Кроме того, на будущий год запланировано благоустройство Воробьевской набережной: там расширится пешеходная часть, появятся новые опоры освещения, скамейки и урны. Воробьевы горы и Лужники свяжет фуникулер.
Программу «Моя улица» запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы.
Адреса и виды работ по программе также определяются с помощью электронного референдума. Всего в 2015 году по «Моей улице» благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В этом году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.