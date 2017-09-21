Программа «Моя улица» в Москве в 2018 году выйдет за пределы Садового кольца

Источник: Агентство «Москва»

Благоустройство будет распространяться на так называемые субцентры Москвы, более отдаленные районы, чтобы создавать там комфортные условия для проживания москвичей. Алексей Елисеев Руководитель столичного департамента капитального ремонта

«В следующем году преобразятся парковые зоны в Южном Бутово, Марьино и Братеево, будем развивать Зеленоград», — сказал он, отметив, что окончательный список улиц для благоустройства сформируют в начале октября.

В 2018 году в Южном Бутове появятся новые рекреационные зоны около станций метро «Бунинская аллея» и «Улица Горчакова», а также на территории Черневских, Гавриковских прудов и около реки Корюшка. Также продолжится благоустройство берегов реки Яузы, на всем ее протяжении появится парковая зона общей площадью 700 га с велодорожками, вдоль реки построят детские и спортивные площадки.

Кроме того, на будущий год запланировано благоустройство Воробьевской набережной: там расширится пешеходная часть, появятся новые опоры освещения, скамейки и урны. Воробьевы горы и Лужники свяжет фуникулер.

Программу «Моя улица» запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории российской столицы.

Главная ее задача — создание комфортной среды. Столичная администрация приняла решение о запуске программы после проведения опроса среди москвичей в системе «Активный гражданин».

Адреса и виды работ по программе также определяются с помощью электронного референдума. Всего в 2015 году по «Моей улице» благоустроили более 40 улиц общей протяженностью 106 км. В 2016 году в программу вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий. В этом году благоустроено более 117 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 км.