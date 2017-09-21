Арктическая воздушная масса идёт на Башкирию

Источник: AP 2017

Арктическая воздушная масса стала поступать северными потоками на Урал с 21 сентября, что значительно понизит температурный фон ближайших дней, сообщает Башгидромет.

Преобладающая температура воздуха до конца недели ночью +2,+7°С, при прояснениях с заморозками в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3°С, днем не выше +7,+13°С. Местами пройдут небольшие дожди.

По прогнозу Гидрометцентра России, в третьей декаде сентября среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 1−2°С ниже нормы (норма +8,0°С).