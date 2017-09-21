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15:42 (мск), источник: АиФ Уфа

Арктическая воздушная масса идёт на Башкирию

По ночам возможны заморозки до -3 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 73% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2017

Арктическая воздушная масса стала поступать северными потоками на Урал с 21 сентября, что значительно понизит температурный фон ближайших дней, сообщает Башгидромет.

Преобладающая температура воздуха до конца недели ночью +2,+7°С, при прояснениях с заморозками в воздухе и на поверхности почвы до 0,-3°С, днем не выше +7,+13°С. Местами пройдут небольшие дожди.

По прогнозу Гидрометцентра России, в третьей декаде сентября среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 1−2°С ниже нормы (норма +8,0°С).

Также МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение в связи с предстоящими заморозками ночью 22.09. -24.09.2017 года. Температура в воздухе и на почве опустится до 0,-3°. Специалисты ведомства просят обратить особое внимание на правила эксплуатации обогревательных приборов.

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