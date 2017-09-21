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16:19 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде в выходные ограничивается движение транспорта

В выходные дни в двух районах Волгограда ограничивается движение транспорта. Это связано с проведением общественно-массовых мероприятий.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с проведением фестиваля «Дары Осени» будет запрещено движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Волгоградской в посёлке Горная Поляна Советского района, в границах от дома № 2б до дома № 12. Запрещение будет действовать с 07.00 до 19.00 часов 24 сентября. Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Григория Засекина, Горнополянской.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении футбольного матча будет прекращено движение транспортных средств 24 сентября с 13.00 до 16.00 часов по автомобильной дороге улицы Таращанцев в границах от улицы Пельше до улицы Тарифной. Объезд транспортных средств — по автомобильным дорогам улиц Пельше и Тарифной.

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