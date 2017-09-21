В Волгограде в выходные ограничивается движение транспорта
В выходные дни в двух районах Волгограда ограничивается движение транспорта. Это связано с проведением
В выходные дни в двух районах Волгограда ограничивается движение транспорта. Это связано с проведением
Как сообщили РИАЦ в
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении футбольного матча будет прекращено движение транспортных средств 24 сентября с 13.00 до 16.00 часов по автомобильной дороге улицы Таращанцев в границах от улицы Пельше до улицы Тарифной. Объезд транспортных средств — по автомобильным дорогам улиц Пельше и Тарифной.