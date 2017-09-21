В Волгограде в выходные ограничивается движение транспорта

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с проведением фестиваля «Дары Осени» будет запрещено движение транспортных средств по автомобильной дороге улицы Волгоградской в посёлке Горная Поляна Советского района, в границах от дома № 2б до дома № 12. Запрещение будет действовать с 07.00 до 19.00 часов 24 сентября. Объезд транспортных средств будет осуществляться по автомобильным дорогам улиц Григория Засекина, Горнополянской.