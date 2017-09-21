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15:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамонском районе грибники нашли 17 боеприпасов времен ВОВ

Снаряды уничтожили на полигоне под селом Большая Верейка.

Грибники нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны в районе села Ямное, Волкова леса и лесополосах на территории сельхозпредприятия «Дон» Рамонского района 16 и 17 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник главы администрации района по ГО и ЧС Александр Долбилов в четверг, 21 сентября.

Воронежские взрывотехники уничтожили 17 боеприпасов — авиабомбу, мины и снаряды — на полигоне под селом Большая Верейка Рамонского района.

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