В Рамонском районе грибники нашли 17 боеприпасов времен ВОВ
Снаряды уничтожили на полигоне под селом Большая Верейка.
Снаряды уничтожили на полигоне под селом Большая Верейка.
Грибники нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны в районе села Ямное, Волкова леса и лесополосах на территории сельхозпредприятия «Дон» Рамонского района 16 и 17 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник главы администрации района по ГО и ЧС Александр Долбилов в четверг, 21 сентября.
Воронежские взрывотехники уничтожили 17 боеприпасов — авиабомбу, мины и снаряды — на полигоне под селом Большая Верейка Рамонского района.