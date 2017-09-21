Стали известны школы региона, в которых ввели финансовую грамотность

В восьми образовательных учреждениях Нижегородской области учащимся начали преподавать финансовую грамотность. Экспериментальные площадки по апробации нового курса открыты Региональным методическим центром по финансовой грамотности, действующем на базе Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС, сообщает пресс-служба филиала.

Занятия проводятся в школах № 48, № 125, № 74, лицее № 165 г. Нижнего Новгорода, Нижегородском политехническим колледже им. Героя Советского Союза А. П. Руднева, Новинской школе Богородского района, гимназии № 38 Дзержинска, а также в Городецком детском доме.

В течение учебного года педагоги будут обучать школьников и студентов азам финансовой грамотности, рассказывать о планировании личного и семейного бюджетов, налогах, интернет- и мобильном мошенничестве, финансовых пирамидах и многих других темах, которые необходимо знать, чтобы грамотно управлять своими финансами. По итогам обучения специалисты РМЦ совместно с Нижегородским институтом развития образования подготовят экспертное заключение о результативности образовательной программы и возможности ее тиражирования в другие учебные заведения.

Апробация учебного курса проводится в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Напомним, Нижегородская область — один из 15 пилотных регионов, которые реализуют программу по подготовке педагогов по финансовой грамотности. Обучение проводится с ноября 2016 года в Региональном методическом центре на базе НИУ — филиала РАНХиГС. На данный момент образовательный курс прошли 337 педагогов. Всего до конца года подготовку пройдут более 500 учителей.