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17:39 (мск), источник: Газета.Ру

Туркменскую двухвостку выманили вонючим сыром

Ученые нашли в туркменской пещере новый вид насекомых.

Источник: Alberto Sendra/Subterranean Biology

Крошечное и слепое, но уникальное в своем роде членистоногое нашли ученые в пещере Каптархана на востоке Туркмении. Это первое пещерное насекомое, открытое в этой стране.

Ученые нашли в пещере Каптархана на востоке Туркмении ранее неизвестное пещерное насекомое. Оно стало первым в своем роде в Центральной Азии и первым пещерным насекомым, открытым в этой стране. Новый вид был описан в журнале Subterranean Biology.

Пещера Каптархана расположена у подножия горного хребта Койтендаг, одного из самых примечательных горных ландшафтов в Центральной Азии. Причудливое скопление пустынных ландшафтов, оврагов, горных кряжей и равнин — потенциальный дом для множества еще не открытых видов животных.

В этой местности находится более 300 пещер, провалов и выбоин.

Источник: Alberto Sendra/Subterranean Biology
Пещера Каптархана представляет собой уникальную среду обитания для большого количества адаптировавшихся к пещерным условиям животным.

В том числе — и для нового вида, получившего название Turkmenocampa mirabilis.

Это крошечные, размером всего несколько миллиметров безглазые членистоногие, относящиеся к отряду двухвосток.

Первые двухвостки появились на Земле более 300 млн лет назад. Это маленькие создания, на последнем сегменте брюшка которых расположена пара церок — придатков, напоминающих щетинковидные усики. Несмотря на широкий ареал обитания, в Центральной Азии двухвостки почти неизвестны.

Turkmenocampa mirabilis относятся к семейству камподеид — двухвосток размером менее 10 мм, с бледным телом и полностью погруженным в головную капсулу грызущим ротовым аппаратом. Вторичные половые признаки у нового вида практически отсутствуют. Размер самцов составляет 3,2−4,9 мм, самок — 3,5−6,2 мм. Голова увенчана усиками, длина которых не превышает длины тела.

Хотя пока что ученые нашли животное только в одной, самой большой галерее пещеры, не исключено, что оно обитает и в других ее ответвлениях.

Чтобы обнаружить новый вид, ученые из Университета Алькалы в Испании, Люблянского университета в Словении и Национального музея естественной истории в Болгарии провели в пещере около восьми часов в поисках животных, приманивая их ловушками с вонючим сыром. В то время как простые наблюдения не имели успеха, с помощью вонючих ловушек ученым удалось поймать несколько особей.

Эта группа ученых была первой, исследовавшей Каптархану за последние 43 года. Исследование проводилось в рамках изучения пещер Государственного заповедника Койтендаг.

То, что мы нашли — не просто замечательное новое животное, но и удивительное существо, прошедшее длинный эволюционный путь, чтобы адаптироваться к подземной среде Центральной Азии.
Альберто Сендра
Ведущий автор исследования

Авторы работы рассматривают свое открытие как доказательство значимости Каптарханы в роли пристанища многих эндемичных беспозвоночных и надеются, что им удастся добиться защиты пещеры на законодательном уровне.

«Хотя многие спелеобиологи считают надземную фауну пещер Центральной Азии бедной, такие места, как Каптархана дают нам новые представления о богатстве биоразнообразия, эволюционной истории, формировании и функционировании подземных экосистем в этой части света», — поясняет Стоев.

Обитатели пещер уже не первый раз удивляют ученых. Так, на юге Германии дайверы недавно обнаружили первую в Европе пещерную рыбу, исследуя подводные пещеры Дуная.

Рыба размером 8,5 см лишена чешуи и подслеповата — ее глаза вполовину меньше глаз рыб, живущих ближе к поверхности воды.

Так как удалось исследовать лишь небольшой участок подводных пещер, ученые предполагают, что в неизученной части можно обнаружить тысячи рыб.

А в мексиканской Пещере кристаллов ученые наткнулись на микробов возрастом 50 тыс. лет — те попали в пробы жидкости, взятые с кристаллов селенита. Микробы дремали, но ученые смогли «разбудить» их и выяснить, что они все это время оставались жизнеспособными.

В другой пещере, Лечугилья в штате Нью-Мексико, исследователи нашли древний штамм бактерии Paenibacillus, устойчивый к 18 различным антибиотикам, включая препараты последнего поколения.

Бактерия провела под землей около 4 млн лет и такая ее особенность говорит о том, что механизмы, обеспечивающие устойчивость бактерий, появились задолго до того, как люди начали пользоваться антибиотиками.

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