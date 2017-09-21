В Башкирии клещи продолжают демонстрировать агрессивность — более 11 тысяч покусанных и около 50-ти заболевших

Наступившая осень не повлияла на активность клещей и не снизила их активность. По данным Роспотребнадзора по РБ, на сегодняшний день за медицинской помощью по поводу присасывания кровососов обратились чуть более 11 тысяч жителей республики. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кигинском, Белокатайском, Дуванском, Аскинском, Салаватском, Учалинском, Бирском, Калтасинском, Аургазинском, Караидельском, Мишкинском, Туймазинском районах.

Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» (КВЭ) поставлен в 20 случаях, иксодовый клещевой боррелиоз — в 29. При этом, как отмечают специалисты ведомства, количество заболевших КВЭ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений.

Санитарные врачи напоминают, о профилактике, которой следует заняться заблаговременно. Вакцинация традиционно начинается осенью. Полный курс состоит из трех прививок: первая — осенью, вторую можно поставить через месяц или полгода (по вашему желанию), третья — через год. Затем каждые 3−4 года нужно ставить повторные прививки. По всем вопросам вакцинации можно обратиться в поликлинику по месту жительства.