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15:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии клещи продолжают демонстрировать агрессивность — более 11 тысяч покусанных и около 50-ти заболевших

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкортостане сезон опасности заражения клещевыми инфекциями в продолжается.

Наступившая осень не повлияла на активность клещей и не снизила их активность. По данным Роспотребнадзора по РБ, на сегодняшний день за медицинской помощью по поводу присасывания кровососов обратились чуть более 11 тысяч жителей республики. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кигинском, Белокатайском, Дуванском, Аскинском, Салаватском, Учалинском, Бирском, Калтасинском, Аургазинском, Караидельском, Мишкинском, Туймазинском районах.

Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» (КВЭ) поставлен в 20 случаях, иксодовый клещевой боррелиоз — в 29. При этом, как отмечают специалисты ведомства, количество заболевших КВЭ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений.

Санитарные врачи напоминают, о профилактике, которой следует заняться заблаговременно. Вакцинация традиционно начинается осенью. Полный курс состоит из трех прививок: первая — осенью, вторую можно поставить через месяц или полгода (по вашему желанию), третья — через год. Затем каждые 3−4 года нужно ставить повторные прививки. По всем вопросам вакцинации можно обратиться в поликлинику по месту жительства.

При выезде на природу нужно использовать репелленты, надевать защитную одежду, регулярно осматривать себя.

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