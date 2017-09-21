Синоптики прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью в Нижегородской области 21—24 сентября
Синоптики прогнозируют сохранение сухой погоды с небольшой облачностью в Нижегородской области
Синоптики прогнозируют сохранение сухой погоды с небольшой облачностью в Нижегородской области
Об этом сообщает нижегородский гидрометцентр 21 сентября 2017 года. «До конца недели на погодные условия Нижегородской области будет оказывать влияние арктический антициклон. Прогнозируется сухая погода с небольшой облачностью», — говорится в сообщении. По данным гидрометцентра, дневная температура воздуха при