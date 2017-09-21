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16:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют сухую погоду с небольшой облачностью в Нижегородской области 21—24 сентября

Синоптики прогнозируют сохранение сухой погоды с небольшой облачностью в Нижегородской области 21—24 сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает нижегородский гидрометцентр 21 сентября 2017 года. «До конца недели на погодные условия Нижегородской области будет оказывать влияние арктический антициклон. Прогнозируется сухая погода с небольшой облачностью», — говорится в сообщении. По данным гидрометцентра, дневная температура воздуха при северо-восточном ветре составит +12…+16°, ночные значения около +5°, в низких местах до +2…+3°, на почве местами слабые заморозки до 0º…-1°.

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