В Солнечной системе нашли уникальный объект

Источник: ESA

О первом известном двойном астероиде-комете сообщается в журнале Nature.

Подробно разглядеть объект 288P ученые смогли в сентябре 2016 года, в момент его максимального приближения к Земле. Снимки показали, что это не один объект, а два астероида примерно одного размера и массы, вращающиеся друг вокруг друга на расстоянии примерно 100 километров.

Источник: ESA

Далее в процессе наблюдений выяснилось, что в этой двойной системе идет постоянная сублимация водяного льда — процесс, аналогичный тому, что приводит к созданию хвоста кометы. Таким образом, 288P оказался первым известным астрономом двойным астероидом, который также является кометой главного пояса.