В Солнечной системе нашли уникальный объект

О первом известном двойном астероиде-комете сообщается в журнале Nature.
Подробно разглядеть объект 288P ученые смогли в сентябре 2016 года, в момент его максимального приближения к Земле. Снимки показали, что это не один объект, а два астероида примерно одного размера и массы, вращающиеся друг вокруг друга на расстоянии примерно 100 километров.
Далее в процессе наблюдений выяснилось, что в этой двойной системе идет постоянная сублимация водяного льда — процесс, аналогичный тому, что приводит к созданию хвоста кометы. Таким образом, 288P оказался первым известным астрономом двойным астероидом, который также является кометой главного пояса.
Главные черты 288P — большое расстояние между двумя элементами, их почти идентичный размер, «кометная» активность — делают его уникальным среди и так достаточно редких двойных астероидов солнечно системы. По мнению астрономов, двойным 288P стал только примерно 5000 лет назад (судя по наличию льда на его поверхности). Скорее всего, он разломился на две части из-за быстрого вращения.