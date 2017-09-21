Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россию ввязывают в новую войну после Сирии
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
19:20 (мск), источник: Индикатор

В Солнечной системе нашли уникальный объект

С помощью космического телескопа Hubble астрономы обнаружили в поясе астероидов между Марсом и Юпитером необычный объект: два астероида на орбите друг у друга, и при этом обладающие свойствами комет (яркая кома и длинный хвост).

Источник: ESA

О первом известном двойном астероиде-комете сообщается в журнале Nature.

Подробно разглядеть объект 288P ученые смогли в сентябре 2016 года, в момент его максимального приближения к Земле. Снимки показали, что это не один объект, а два астероида примерно одного размера и массы, вращающиеся друг вокруг друга на расстоянии примерно 100 километров.

Источник: ESA

Далее в процессе наблюдений выяснилось, что в этой двойной системе идет постоянная сублимация водяного льда — процесс, аналогичный тому, что приводит к созданию хвоста кометы. Таким образом, 288P оказался первым известным астрономом двойным астероидом, который также является кометой главного пояса.

Главные черты 288P — большое расстояние между двумя элементами, их почти идентичный размер, «кометная» активность — делают его уникальным среди и так достаточно редких двойных астероидов солнечно системы. По мнению астрономов, двойным 288P стал только примерно 5000 лет назад (судя по наличию льда на его поверхности). Скорее всего, он разломился на две части из-за быстрого вращения.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Даринский
В новости фигурируют ,,ученые", ,,астрономы". Надеюсь, это российские (а не тупые пиндосовские) астрономы?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Найден способ остановить рост опухоли мозга
Лечить инсульт помогут белки в мозге крысы
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Банк России оценил дыру в портфеле Бинбанка
СМИ: фильм Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскар»
В ПФР рассказали, за счет чего вырастут пенсии
Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур
Часть школ награждает выпускников медалями незаслуженно
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь