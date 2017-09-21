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16:50 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская область в 35-й раз встречает «сельскую олимпиаду»

22 сентября в Волжском открываются XXXV летние сельские спортивные игры Волгоградской области. Торжественное открытие состоится на стадионе имени Логинова в 15 часов.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облспорткомитета, на аренах и площадках Волжского соберутся лучшие по итогам отборочных баталий команды из сильнейших спортсменов-физкультурников, представляющих 33 муниципальных территориальных образования нашей области, включая сельские поселения городского округа Михайловка.

В течение трёх дней почти 1000 претендентов на призы и награды поспорят за трофеи, как в личном первенстве, так и в общекомандном турнире. Всего на «сельской олимпиаде» медали традиционно будут оспорены в 13-и идущих в зачёт дисциплинах, составляющих 11 видов спорта. Причем как признанных классических, так и исконно русских, довольно зрелищных и пользующихся большой популярностью. В дополнение к этому лучшие будут определены и в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Сельские спортсмены поспорят в шашках и шахматах, мини-футболе и настольном теннисе, армрестлинге и гиревом спорте… Как всегда, увлекательной ожидается борьба в городках, русской лапте и, конечно же, азартном перетягивании каната. Кроме того, будут подведены итоги двух турниров по пляжному волейболу — среди мужских и женских команд, а самые маленькие участники Игр, мальчишки и девчонки не старше 13 лет, вместе со своими родителями сразятся за титул самой спортивной семьи. После определения победителей в этих видах станет известно, кому достанется главный командный Кубок. Напомним, на сегодня действующим чемпионом Игр на протяжении двух последних лет является сборная Ленинского района.

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