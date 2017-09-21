Волгоградская область в 35-й раз встречает «сельскую олимпиаду»
22 сентября в Волжском открываются XXXV летние сельские спортивные игры Волгоградской области. Торжественное открытие состоится на стадионе имени Логинова в 15 часов.
22 сентября в Волжском открываются XXXV летние сельские спортивные игры Волгоградской области. Торжественное открытие состоится на стадионе имени Логинова в 15 часов.
Как сообщили РИАЦ в
В течение трёх дней почти 1000 претендентов на призы и награды поспорят за трофеи, как в личном первенстве, так и в общекомандном турнире. Всего на «сельской олимпиаде» медали традиционно будут оспорены в 13-и идущих в зачёт дисциплинах, составляющих 11 видов спорта. Причем как признанных классических, так и исконно русских, довольно зрелищных и пользующихся большой популярностью. В дополнение к этому лучшие будут определены и в выполнении нормативов комплекса ГТО.
Сельские спортсмены поспорят в шашках и шахматах,