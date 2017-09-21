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16:14 (мск), источник: Kazinform

Мигрантов в Астане оштрафовали на 1,8 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С 18 по 20 сентября полицейские Астаны провели оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», направленное на выявление нарушений миграционного законодательства, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на astana.gov.kz.

Начальник управления миграционной полиции ДВД столицы полковник полиции Еркетай Туткушев сообщил, что в результате проведенной работы выявлено 449 фактов нарушений миграционного законодательства, из них по статье 517 КоАП РК привлечено 395 иностранцев, по статье 518 КоАП РК — 28 граждан Республики Казахстан, по статье 519 КоАП РК — 13 работодателей, по статье 492 КоАП РК — 34 граждан РК.

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Специализированным межрайонным административным судом города Астаны выдворено из страны 52 человека, в том числе 1 в порядке гражданского судопроизводства.

В отношении 249 иностранных граждан сокращены сроки временного пребывания. В приемник-распределитель города доставлено 90 граждан СНГ. Задержан 1 преступник, находящийся в розыске.

В Едином реестре досудебного расследования по статье 393 УК РК за невыполнение решения о выдворении зарегистрировано 13 уголовных правонарушений. Поставлено на учет в ОВД 369 человек.

«Всего в ходе ОПМ наложено штрафов на сумму более 1,8 млн тенге, из них взыскано около 1,3 млн тенге», — сообщил Еркетай Туткушев.

Отмечается, что проверке подверглись места возможного незаконного нахождения иностранных граждан, строительные объекты, места массового скопления граждан, а именно рынки, привокзальная территория, промышленные зоны.

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