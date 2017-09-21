Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле

Ротман проанализировал изменения в геохимическом круговороте углерода за последние 450 миллионов лет, охватив при этом пять великих вымираний, при которых скорость исчезновения видов намного превышала обычную. Он выяснил, что дестабилизация биосферы происходит при достижении «катастрофических порогов» углеродного цикла.

Исследователь вывел формулу, которая связывает относительное изменение объема неорганического углерода в океане со скоростью этого изменения. Он показал, что катастрофа наступит при одном из двух условий. Если углерод накапливается медленно, то вымирание произойдет, когда скорость его аккумуляции превысит темпы, к которым могут адаптироваться экосистемы. В случае быстрой кратковременной аккумуляции роковую роль сыграет величина изменения объема.