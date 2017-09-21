Эпидемиологи рассказали, где в Минской области нельзя собирать грибы
В грибах из лесных угодий Минского, Узденского, Дзержинского и Крупского районов радионуклидов обнаружено не было.
В грибах из лесных угодий Минского, Узденского, Дзержинского и Крупского районов радионуклидов обнаружено не было.
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Грибникам не следует собирать грибы в двух районах Минской области
В текущем году в Беларуси отмечается небывалый урожай грибов. Как рассказывают специалисты, в белорусских лесах еще можно найти боровики, хоть и не так много, как
Сотрудники центра в разгар грибного сезона центра провели радиационный контроль даров леса, собранных в разных районах Минщины.
Сообщается, что грибникам не следует собирать грибы возле города Ивенец (Воложинский район), а также в Налибокской пуще. В образцах грибов, найденных в этих местах, обнаружено существенное превышение содержания цезия-137.
При этом в грибах из лесных угодий Минского, Узденского, Дзержинского и Крупского районов радионуклидов обнаружено не было.
В центре грибникам из Минска напомнили, что радиационный контроль даров леса можно провести непосредственно в областной эпидорганизации (ул. П. Бровки, 9), жителям районов — в зональных и районных центрах. При этом данная услуга эпидемиологами оказывается на безвозмездной основе.