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16:28 (мск), источник: Sputnik.by

Эпидемиологи рассказали, где в Минской области нельзя собирать грибы

В грибах из лесных угодий Минского, Узденского, Дзержинского и Крупского районов радионуклидов обнаружено не было.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Грибникам не следует собирать грибы в двух районах Минской области из-за повышенного содержания в них радионуклидов, сообщил ресурс Млын со ссылкой на Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В текущем году в Беларуси отмечается небывалый урожай грибов. Как рассказывают специалисты, в белорусских лесах еще можно найти боровики, хоть и не так много, как неделю-две назад, уже в лесных угодьях повсеместно начали появляться осенние опята.

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Сотрудники центра в разгар грибного сезона центра провели радиационный контроль даров леса, собранных в разных районах Минщины.

Сообщается, что грибникам не следует собирать грибы возле города Ивенец (Воложинский район), а также в Налибокской пуще. В образцах грибов, найденных в этих местах, обнаружено существенное превышение содержания цезия-137.

При этом в грибах из лесных угодий Минского, Узденского, Дзержинского и Крупского районов радионуклидов обнаружено не было.

В центре грибникам из Минска напомнили, что радиационный контроль даров леса можно провести непосредственно в областной эпидорганизации (ул. П. Бровки, 9), жителям районов — в зональных и районных центрах. При этом данная услуга эпидемиологами оказывается на безвозмездной основе.

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