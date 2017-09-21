Грузчик в сингапурском аэропорту три месяца менял бирки на багаже. Не туда улетели три сотни чемоданов
Грузчик Тай Бун Ке, работавший в международном аэропорту Сингапура, три месяца подменял бирки на багаже пассажиров.
Грузчик Тай Бун Ке, работавший в международном аэропорту Сингапура, три месяца подменял бирки на багаже пассажиров.
Сотруднику аэропорта предъявили обвинение в причинении вреда по каждому из этих случаев. Предполагается, что он занимался подменой бирок каждый день с ноября 2016-го по февраль 2017 года.
Следующее судебное заседание назначено на 17 октября. Тай Бун Ке не объяснил своих мотивов, но собирается признать вину. Ему грозит до года тюрьмы или штраф за каждую подмену бирки.
Представители аэропорта заверили журналистов, что серьезной угрозы безопасности пассажиров действия грузчика не создали.