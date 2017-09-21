Грузчик в сингапурском аэропорту три месяца менял бирки на багаже. Не туда улетели три сотни чемоданов

Сотруднику аэропорта предъявили обвинение в причинении вреда по каждому из этих случаев. Предполагается, что он занимался подменой бирок каждый день с ноября 2016-го по февраль 2017 года.

Не туда улетели чемоданы, которые должны были доставить на остров Пинанг в Малайзии, а также в Гонконг, Манилу, Лондон и другие города.