В Красноярске медведь загнал мужчину на дерево
КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Медведь загнал жителя Красноярска на дерево в микрорайоне Ветлужанка, в лесополосе.
КРАСНОЯРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Медведь загнал жителя Красноярска на дерево в микрорайоне Ветлужанка, в лесополосе.
«Встреча с медведем произошла в районе Ветлужанки, где я занимался спортом. Я залез на дерево, медведя отогнала моя собака Скай», — рассказал ТАСС красноярец Сергей Донец.
По его словам, он не обращался ни в МЧС, ни в полицию. В подтверждении своих слов красноярец опубликовал видео инцидента на своей странице в социальной сети.
Это не первый случай в этом году выхода медведей в Красноярск. В начале сентября сотрудники Министерства экологии региона застрелили медведицу, приходившую на приусадебные участки в районе улицы Базайской на правобережье Красноярска.