В Красноярске медведь загнал мужчину на дерево

«Встреча с медведем произошла в районе Ветлужанки, где я занимался спортом. Я залез на дерево, медведя отогнала моя собака Скай», — рассказал ТАСС красноярец Сергей Донец.

По его словам, он не обращался ни в МЧС, ни в полицию. В подтверждении своих слов красноярец опубликовал видео инцидента на своей странице в социальной сети.