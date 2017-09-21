Снег в сентябре: один из уездов Румынии замело
И такое бывает: слой снега в три сантиметра выпал в одном из уездов Румынии.
И такое бывает: слой снега в три сантиметра выпал в одном из уездов Румынии.
КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В горах Царку в румынском уезде
По словам сотрудника метеостанции Царку Патрика Киройю, снег начался в горах еще в среду вечером, когда температура воздуха упала ниже нуля. По его словам, снег шел в течение всей ночи. Выпавший слой осадков достиг трех сантиметров.
Метеоролог отметил, что это первый снег, который выпал в Банате в этом году.