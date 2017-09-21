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17:00 (мск), источник: Sputnik.md

Снег в сентябре: один из уездов Румынии замело

И такое бывает: слой снега в три сантиметра выпал в одном из уездов Румынии.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В горах Царку в румынском уезде Караш-Северин выпал снег, сообщают местные СМИ.

По словам сотрудника метеостанции Царку Патрика Киройю, снег начался в горах еще в среду вечером, когда температура воздуха упала ниже нуля. По его словам, снег шел в течение всей ночи. Выпавший слой осадков достиг трех сантиметров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Метеоролог отметил, что это первый снег, который выпал в Банате в этом году.

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