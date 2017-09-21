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17:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Биатлонистка Ольга Медведева после ДТП чувствует себя лучше

Спортсменка чувствует себя нормально и проходит курс реабилитации.

Двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону Ольгу Медведеву, которая попала в ДТП, после операции на голове перевели в плату общего режима, сказал биатлонист Павел Ростовцев сегодня, 21 сентября, сообщает ТАСС.

Ростовцев добавил, что спортсменка чувствует себя нормально и проходит курс реабилитации. Дата выписки неизвестна.

«Врачи ждут снятия швов, это пройдет через 12 дней», — сказал биатлонист.

Напомним, 16 сентября в Красноярском крае автомобиль, в котором ехала Ольга Медведева и ещедве биатлонисткиСветлана Слепцова и Ольга Вилухина, попал в ДТП. По встречной полосе двигался автомобиль, от которого отвалился болт, пробил лобовое стекло автомобиля спортсменок и ударил Медведеву в висок.

Отметим, 42-летняя Ольга Медведева закончила карьеру профессионального спортсмена после сезона 2009−2010. Она стала олимпийской чемпионом в 2002 году в Солт-Лейк-Сити в гонке преследования на дистанции 10 км и в 2010 году в Ванкувере в составе женской сборной. Шесть раз занимала первое место на мировых соревновниях по биатлону.

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