Биатлонистка Ольга Медведева после ДТП чувствует себя лучше
Спортсменка чувствует себя нормально и проходит курс реабилитации.
Спортсменка чувствует себя нормально и проходит курс реабилитации.
Двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону Ольгу Медведеву, которая попала в ДТП, после операции на голове перевели в плату общего режима, сказал биатлонист Павел Ростовцев сегодня, 21 сентября, сообщает ТАСС.
Ростовцев добавил, что спортсменка чувствует себя нормально и проходит курс реабилитации. Дата выписки неизвестна.
«Врачи ждут снятия швов, это пройдет через 12 дней», — сказал биатлонист.
Напомним, 16 сентября в Красноярском крае автомобиль, в котором ехала Ольга Медведева и ещедве биатлонисткиСветлана Слепцова и Ольга Вилухина, попал в ДТП. По встречной полосе двигался автомобиль, от которого отвалился болт, пробил лобовое стекло автомобиля спортсменок и ударил Медведеву в висок.
Отметим, 42-летняя Ольга Медведева закончила карьеру профессионального спортсмена после сезона 2009−2010. Она стала олимпийской чемпионом в 2002 году в