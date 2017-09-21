Женщины составили список основных мужских подлостей
Если ради интереса зайти на женский форум и прочесть о всех бедах и недовольствах слабого пола своей семейной жизнью, голова может пойти кругом.
Если ради интереса зайти на женский форум и прочесть о всех бедах и недовольствах слабого пола своей семейной жизнью, голова может пойти кругом.
«Уходи с чем пришла»
В Сети немало историй о том, как женщины остаются на улице с детьми на руках после размолвок с любимым.
Лишний вес после родов
Дискомфорт по поводу располневшей фигуры заставляют переживать почти всех молодых мам.
«Родила двойняшек и тут узнала, что муж мне изменяет с сотрудницей на работе. При этом он меня винит, что я на себя забила, что перестала следить за собой. Видите ли, я поправилась на 10 кг, появился целлюлит, который я и не пытаюсь убирать, и он больше не воспринимает меня как женщину», — ряд подобных историй украшает любой женский форум.
Жадность
Проявлением подлости по отношению к матери собственных детей женщины называют мужскую жадность. Она нередко проявляется, когда женщина уходит в декрет и, таким образом, оказывается полностью зависимой от своего мужа.
«Муж постоянно меня деньгами попрекал, хотя мы совместно приняли решение, что я буду сидеть дома с ребенком до трех лет. И это при том, что себе я ничего не покупала — вообще ничего. Одежду, обувь — все донашивала, что было куплено еще до рождения ребенка. А деньги старалась сэкономить, чтобы любимому еду повкуснее приготовить, чтобы у него всегда было, что покурить и в чем уйти на работу. Так нет же, начинал меня тыкать, что я деньги трачу. Когда я попросила привести хоть один пример моих трат, он пожал плечами и ответил, что не знает, ведь он же за мной не следит», — пишут обиженные женщины.
Кредитные истории
Продать квартиру, купленную до брака, чтобы расплатиться с долгами мужа или взять для этих целей кредит — далеко не полный список ситуаций, заложницами которых часто становится жена задолжавшего мужчины.
«Подали заявление на развод, после этого узнала, что на муже висит кредит на 1 млн рублей. Теперь мой благоверный ставит условия: либо он будет проживать в моей квартире год после развода, либо он подаст в суд на разделение кредита, и я должна буду выплатить половину», — гласит одна из историй.
«Подлец жил на две семьи»
Но ни отсутствие денег, ни жадность, ни мужская агрессия не могут сравнится с изменой.
К слову, во всех рассказанных историях не стоит винить лишь сильную половину человечества. Ведь как говорят психологи, в ссорах чаще всего виноваты оба.