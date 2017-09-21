Женщины составили список основных мужских подлостей

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Какие-то претензии кажутся надуманным, какие-то обоснованными, а некоторые и вовсе нелепыми. Anews составил список самых распространённых проблем замужних женщин.

«Уходи с чем пришла»

В Сети немало историй о том, как женщины остаются на улице с детьми на руках после размолвок с любимым.

«Муж меня выгоняет, а идти с ребенком некуда. Ни подруг, ни своего жилья. Зарплата на работе максимальная — 15000. Съем хотя бы комнатушки в общаге — 10000. Садик — столько же. Однозначно, что денег мне не хватит! Помочь некому!», «Меня муж выставил из квартиры, кстати, съемной с восьмимесячной дочкой. Каждый день говорили друг другу люблю, а потом поссорились из-за какой-то мелочи. Он сказал мне, что не любит меня и терпел меня, думал я изменюсь… Как снег на голову. Все было хорошо. Я пыталась выяснить, что, как, почему. Оказалось, что я его бешу просто своим существованием», — пишут на форумах некоторые жены.

Лишний вес после родов

Дискомфорт по поводу располневшей фигуры заставляют переживать почти всех молодых мам. Кто-то получает поддержку от мужа в этот непростой период, а кому-то приходится терпеть измены.

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«Родила двойняшек и тут узнала, что муж мне изменяет с сотрудницей на работе. При этом он меня винит, что я на себя забила, что перестала следить за собой. Видите ли, я поправилась на 10 кг, появился целлюлит, который я и не пытаюсь убирать, и он больше не воспринимает меня как женщину», — ряд подобных историй украшает любой женский форум.

Жадность

Проявлением подлости по отношению к матери собственных детей женщины называют мужскую жадность. Она нередко проявляется, когда женщина уходит в декрет и, таким образом, оказывается полностью зависимой от своего мужа.

«У меня муж много зарабатывает, а мне тысячу в день дает, а иногда и это забывает. Денег в доме больше нет. Сам носит пачку в кармане. На просьбы о деньгах всегда кислое лицо — куда деваешь? Двое детей 15 и 1 год. Живем на съемной квартире. У меня нет права голоса ни в чем»

«Муж постоянно меня деньгами попрекал, хотя мы совместно приняли решение, что я буду сидеть дома с ребенком до трех лет. И это при том, что себе я ничего не покупала — вообще ничего. Одежду, обувь — все донашивала, что было куплено еще до рождения ребенка. А деньги старалась сэкономить, чтобы любимому еду повкуснее приготовить, чтобы у него всегда было, что покурить и в чем уйти на работу. Так нет же, начинал меня тыкать, что я деньги трачу. Когда я попросила привести хоть один пример моих трат, он пожал плечами и ответил, что не знает, ведь он же за мной не следит», — пишут обиженные женщины.

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Кредитные истории

Продать квартиру, купленную до брака, чтобы расплатиться с долгами мужа или взять для этих целей кредит — далеко не полный список ситуаций, заложницами которых часто становится жена задолжавшего мужчины.

«Подали заявление на развод, после этого узнала, что на муже висит кредит на 1 млн рублей. Теперь мой благоверный ставит условия: либо он будет проживать в моей квартире год после развода, либо он подаст в суд на разделение кредита, и я должна буду выплатить половину», — гласит одна из историй.

«Подлец жил на две семьи»

Но ни отсутствие денег, ни жадность, ни мужская агрессия не могут сравнится с изменой.

«Живем с мужем в гражданском браке, у нас двое детей. Узнала, что он на протяжении всего времени, что был со мной, имел параллельно другую. На данный момент он живет и со мной, и с ней. И все время врет, говоря, когда с ней, что он на работе», — пишет одна из пользовательниц Сети.