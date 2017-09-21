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17:25 (мск), источник: РИА Новости

Рособрнадзор: часть школ награждает выпускников медалями незаслуженно

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Часть российских школ незаслуженно награждает медалями выпускников, заявил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Источник: РИА Новости

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил региональных министров образования оценить объективность выдачи медалей выпускникам школ.

«Документы, которые мы проверили, связанные с медалями, показали, что результаты достаточно плачевные. Не все регионы воспользовались нормой закона, и в некоторых школах идет элементарная раздача медалей», — сообщил Музаев.

По его словам, ситуацию усложняет то, что 135 государственных вузов в России учитывают наличие медалей в портфолио и начисляют за них дополнительные баллы. Он уточнил, что решение о выдаче медали принимает школа, и никто не может на него повлиять.

Однако Музаев считает, что, если бы все регионы учитывали показатель в 220 баллов по результатам трех ЕГЭ, число медалистов бы значительно сократилось.

По данным Рособрнадзора, в этом году медали получили около 70 тысяч выпускников российских школ.

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