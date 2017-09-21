Планета для сбора пластиковых бутылок появилась в Краснодаре

В честь Года экологии в России и Дня рождения Краснодара региональный оператор по обращению с ТКО — АО «Мусороуборочная компания» — решил сделать подарок жителям и гостям краевой столицы, сообщает пресс-служба компании.

Контейнер для сбора ПЭТ в форме земного шара создавали ее сотрудники из пришедших в негодность мусорных контейнеров. На «материках» отображены ключевые принципы экологичности и бережливого отношения к окружающей среде.