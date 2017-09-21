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18:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Планета для сбора пластиковых бутылок появилась в Краснодаре

Оригинальный контейнер стал подарком от «Мусороуборочной компании» ко Дню рождения Краснодара.

В честь Года экологии в России и Дня рождения Краснодара региональный оператор по обращению с ТКО — АО «Мусороуборочная компания» — решил сделать подарок жителям и гостям краевой столицы, сообщает пресс-служба компании.

Контейнер для сбора ПЭТ в форме земного шара создавали ее сотрудники из пришедших в негодность мусорных контейнеров. На «материках» отображены ключевые принципы экологичности и бережливого отношения к окружающей среде.

Презентация арт-контейнера состоится 22 сентября в 12:00. Обслуживать объект, расположившийся на Александровском бульваре в районе универмага «Краснодар», будет компания-создатель, которая призывает горожан избавляться от мусора в специально отведенных для этого местах.

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