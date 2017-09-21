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17:42 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

22 сентября в Казани сохранится прохладная погода

(Город Казань KZN.RU, 21 сентября). В Казани сохраняется прохладная погода.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночь на 22 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха составит 4−6 градусов тепла.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +11−13 градусов. В городе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный.

В целом по республике в ночные часы местами ожидается небольшой дождь, днем осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +3−8 градусов, днем — 10−15 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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