22 сентября в Казани сохранится прохладная погода
(Город Казань KZN.RU, 21 сентября). В Казани сохраняется прохладная погода.
(Город Казань KZN.RU, 21 сентября). В Казани сохраняется прохладная погода.
В ночь на 22 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер
Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +11−13 градусов. В городе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер
В целом по республике в ночные часы местами ожидается небольшой дождь, днем осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +3−8 градусов, днем — 10−15 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.