Как в Крыму отметят День государственного герба и флага

— В Симферополе праздничная программа будет проходить на площади им. Ленина начнется. В 10.00 стартует автопробег по улицам города. В это же время начнутся мастер-классы по изготовлению миниракет и укладке парашюта, показательные выступления спортивных школ города по разным видам спорта, — сообщает управление информационной политики Мининформ РК. — Также для гостей мероприятия будет представлена выставка образцов авиационной легкомоторной техники.