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17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Как в Крыму отметят День государственного герба и флага

Праздничные мероприятия пройдут 24 августа.

В Крыму 24 сентября пройдут массовые мероприятия, посвященные Дню государственного герба и государственного флага республики.

— В Симферополе праздничная программа будет проходить на площади им. Ленина начнется. В 10.00 стартует автопробег по улицам города. В это же время начнутся мастер-классы по изготовлению миниракет и укладке парашюта, показательные выступления спортивных школ города по разным видам спорта, — сообщает управление информационной политики Мининформ РК. — Также для гостей мероприятия будет представлена выставка образцов авиационной легкомоторной техники.

На 12.00 запланировано проведение молодежного флешмоба, в 12.45 начнется праздничный концерт.

— Кроме того, на вершине горы Ай-Петри в Ялте состоится торжественное водружение Государственного флага Республики Крым, — добавили в министерстве.

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