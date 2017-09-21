Как в Крыму отметят День государственного герба и флага
Праздничные мероприятия пройдут 24 августа.
Праздничные мероприятия пройдут 24 августа.
В Крыму 24 сентября пройдут массовые мероприятия, посвященные Дню государственного герба и государственного флага республики.
— В Симферополе праздничная программа будет проходить на площади им. Ленина начнется. В 10.00 стартует автопробег по улицам города. В это же время начнутся
На 12.00 запланировано проведение молодежного флешмоба, в 12.45 начнется праздничный концерт.
— Кроме того, на вершине горы