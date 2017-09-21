Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. На севере Молдовы выпал град размером со спичечный коробок. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях. Как сообщают пользователи соцсетей, в результате стихии побиты крыши и стекла. Как отмечают пользователи, град выпал во Флорештском и Шолданештском районах.

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Как заявили Sputnik в Государственной гидрометеорологической службе страны, что град не прогнозировался.

«Ожидались дожди и грозы, а град ни один наш прибор не показывал», — сообщили в метеослужбе.