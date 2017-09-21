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17:47 (мск), источник: Sputnik.md

На севере Молдовы выпал град размером со спичечный коробок

Настоящий кошмар обрушился на север Молдовы: град размером в орех обрушился на Флорештский район — оказались побиты крыши и стекла.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. На севере Молдовы выпал град размером со спичечный коробок. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях. Как сообщают пользователи соцсетей, в результате стихии побиты крыши и стекла. Как отмечают пользователи, град выпал во Флорештском и Шолданештском районах.

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Как заявили Sputnik в Государственной гидрометеорологической службе страны, что град не прогнозировался.

«Ожидались дожди и грозы, а град ни один наш прибор не показывал», — сообщили в метеослужбе.

На завтра синоптики прогнозируют на севере и в центральных районах страны дожди с грозами. На юге страны местами ожидаются кратковременные осадки. Средняя температура воздуха по республике в дневные часы составит +17..+20 градусов по Цельсию.

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