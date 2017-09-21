Поселки Гумрак и Максима Горького в Волгограде останутся без воды

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», в поселке Гумрак воду отключат с 21:00 22 сентября до 06:00 24 сентября. Ограничение водоснабжения затронет улицы Горную, Чапаева, Лесную, Кочеткова, Строительную и не только. Подробнее адреса с номерами домов можно узнать здесь.