Поселки Гумрак и Максима Горького в Волгограде останутся без воды
Поселки Гумрак и Максима Горького в Дзержинском и Советском районах Волгограда останутся без холодной воды с 22 и 23 сентября.
Поселки Гумрак и Максима Горького в Дзержинском и Советском районах Волгограда останутся без холодной воды с 22 и 23 сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», в поселке Гумрак воду отключат с 21:00 22 сентября до 06:00 24 сентября. Ограничение водоснабжения затронет улицы Горную, Чапаева, Лесную, Кочеткова, Строительную и не только. Подробнее адреса с номерами домов можно узнать здесь.
В поселке Максима Горького воду отключат 00:00 23 сентября до 07:00 24 сентября.