Синоптики объявили штормовое предупреждение в 10 областях страны

Источник: Informburo.kz

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки, гроза, туман. Лишь на западе, юге и юго-востоке сохранится погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей.

Прогноз погоды на 22 сентября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане осадки. Ночью 6−8 градусов тепла, днём 8−10 градуса тепла.

В Алматы облачно. Температура воздуха ночью 10−12 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 25−27 градусов.

В Акмолинской области осадки. Температура воздуха ночью 3−8 градусов тепла. Днём от 7−12 градусов тепла.

В Актюбинской области осадки. Температура воздуха ночью составит 5−10 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 15−20 градусов.

В Алматинской области временами облачно. Ночью 8−13 градусов, днём 20−25 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 14−19 градусов тепла. Температурный фон днём составит 26−31 градус по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области дожди. Температура воздуха составит 7−12 градусов ночью и до 11−16 градусов тепла днём.

В Жамбылской области облачно. Температура воздуха составит 10−15 градусов ночью, 25−30 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ночью составит 5−10, днём 17−22 градуса по Цельсию.

В Карагандинской области осадки. Ночью температура воздуха 5−10 градусов тепла, днём 13−18.

В Костанайской области переменная облачность, дожди. Ночью на территории региона ожидается 4−6 градусов по Цельсию, днём 10−12 тепла.

В Кызылординской области солнечно. Температура воздуха ночью составит 12−17, днём 28−33 тепла.

В Мангыстауской области облачно. Ночная температура воздуха 13−18 градусов тепла. Температурный фон днём составит 28−33 градуса по Цельсию.

В Павлодарской области осадки. Температура воздуха составит 2−7 ночью и 8−13 днём.

В Северо-Казахстанской области осадки. Ночью температура воздуха от 2−7 градусов, днём от 8−13 градусов по Цельсию.