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18:27 (мск), источник: Sputnik.md

«Голубь мира» взвился в небо над Приднестровьем

Приднестровцы впервые приняли участие в международной акции «Голубь мира».

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 21 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Почти полторы тысячи приднестровцев разных возрастов приняли участие в международной акции «Голубь мира». Акция проводится ежегодно в День мира в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья по инициативе организации «Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия «Международный Союз «Наследники Победы». В Приднестровье она состоялась впервые, ее организатором выступила партия «Обновление» совместно с минпросветом.

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«Основным символом стал голубь с оливковой ветвью в клюве, который у каждого из нас на подсознательном уровне ассоциируется с миром, надежностью, стабильностью, уверенностью в сегодняшнем и завтрашнем дне. Всех голубей ребята изготавливали сами», — рассказала корреспонденту Sputnik сотрудник аппарата Григориопольского отделения РПП «Обновление» Нина Негря.

Акцию провели в разных городах Приднестровья. Ее участники собирались на Мемориалах славы, где захоронены воины, в том числе герои Великой Отечественной войны.

«Благодаря героям, ценою жизни отстоявших свободу, у каждого из нас сегодня есть возможность творить, развиваться, идти вперед, мечтать и осуществлять цели. Подрастающее поколение как губка впитывает, что взрослые доносят через уроки истории, патриотические мероприятия», — отметила Негря.

В конце мероприятия в каждом городе участники символично запускали бело-синие шары с изготовленными вручную голубями мира.

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