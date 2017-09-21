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19:08 (мск), источник: ТАСС

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскар»

Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на соискание престижной американской премии «Оскар». Об этом ТАСС в четверг заявил источник в Российском оскаровском комитете, специальное заседание которого состоялось в Доме кино Союза кинематографистов.

Фильм
6.9
Нелюбовь

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор — Михаил Кричман. Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод.

Картина стала совместным производством России, Франции, Германии и Бельгии. Картина имеет прокатный рейтинг 18+ из-за присутствующей в ней ненормативной лексики. Кинолента уже получила множество российских и зарубежных наград, самой значимой из которых является приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

В 2015 году фильм Звягинцева «Левиафан» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают страны-участницы. Затем из них отбирают фильмы-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1981) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994).

Следующая церемония вручения премий пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе.

«Нелюбовь» Звягинцева отметили наградой в Каннах
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29 мая© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Karadeniz Dengizovich
Левиафан - прекрасный фильм. Утрировано конечно, и все самое худшее в человеке, всего его пороки собраны в одном фильме, но, однако, не без намека на правду...
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 Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" выдвинут от России на "Оскар"
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