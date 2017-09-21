Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на «Оскар»
Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев.
Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев.
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут от России на соискание престижной американской премии «Оскар». Об этом ТАСС в четверг заявил источник в Российском оскаровском комитете, специальное заседание которого состоялось в Доме кино Союза кинематографистов.
«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева, Андрис Кейшс, Алексей Фатеев и другие. Авторы сценария Олег Негин и Андрей Звягинцев, оператор — Михаил Кричман. Лента рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод.
Картина стала совместным производством России, Франции, Германии и Бельгии. Картина имеет прокатный рейтинг 18+
В 2015 году фильм Звягинцева «Левиафан» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Кандидатов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигают
Следующая церемония вручения премий пройдет 4 марта 2018 года в