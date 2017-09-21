Рейтинговый сериал «Сваты» снимают в Беларуси

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На съемочную площадку не пускали зевак и журналистов, скупо комментируя происходящее на официальной странице. Но в мешке артистов не утаишь, особенно с такими узнаваемыми очертаниями. Достаточно было Валюхе (Татьяна Кравченко) появиться в столичном парке Горького под руку со своим супругом Иваном (Федор Добронравов), соцсети буквально разорвал радостный вопль: Новые Сваты снимаются! И под хештегом #сваты7 посыпались в инстаграм фотографии со съемочной площадки. Команда сериала во главе с бессменным режиссером Андреем Яковлевым была застукана в ресторанах и парках, усадьбах под Минском, на дачах и приусадебных участках. Наследив везде, где только возможно, причастным к сериалу людям не было больше смысла отнекиваться.

Сценарист сериала, наш земляк Андрей Ильков, например, очень счастлив, что съемки нового сезона телемуви происходят в Беларуси.

— Андрей, кроме вас, сценарий к этой всеми любимой киносаге пишут еще как минимум двое белорусов, бывшие участники КВН — Авсеюшкин и Жук. Я задумалась, не в этом ли кроется секрет популярности сериала?

— А я давно протаскиваю на свет эту мысль, что загадка Сватов — в их душевности, ведь полностью белорусские качества — свойскость, дружелюбность, хитреца и простота одновременно. Поэтому — да, наш дух всегда царил и в сценариях, и на съемочной площадке. Теперь, когда сериал снимается в Минске, думаю, душевной атмосферы в кадре еще прибавится. Хотя нельзя говорить, как сейчас везде пишут в интернете, что Сваты переехали в Беларусь. Наши герои продолжают жить там, где они и жили. Просто съемки из-под Киева пришлось перенести в Минск.

— С чем это связано?

— С тем, что Беларусь осталась единственным островком безопасности для кинематографистов из Украины и России. Не секрет, что многие наши артисты из Сватов по известным причинам не могут сейчас сниматься в Украине.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZNxoP_AlK6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#kaporin_e #актер #actor #сваты7 #сваты #квартал95 @kaporin_e @smorkovkina</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ЕВГЕНИЙ КАПОРИН (@kaporin_e) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-19T08:04:53+00:00">Сен 19 2017 в 1:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Так давно уже не могут. Не первый год вся эта история с санкциями длится. Почему вы тянули пять лет, чтобы приступить к съемкам очередного сезона.

— Это лучше спрашивать у продюсеров. Ждали наверняка, пока туман рассеется.

— А чем вы занимались все эти пять лет, пока они ждали?

— Переписывали Сватов несколько раз — съемки то запускались, то вновь отменялись… Книгу выпустили про Сватов. Сериал новый запустили Родственнички, Байки Митяя вышел проект. Работали.

— Еще один слух давайте проверим. Пишут, что в Сватах-7 оживет умерший в 4-м сезоне дедушка Юра и актер Анатолий Васильев вновь появится и на съемочной площадке, и на экране.

— Нет, это сплетни. Никакой реинкарнации дедушки Юры не планируется и Анатолий Васильев не появится у нас в седьмом сезоне.

Режиссер Андрей Яковлев на наш вопрос, почему киевская студия Квартал 95 пять лет не снимала сериал Сваты, ответил кратко:

— Как получилось, так и получилось. Но мы рады, что запустили всю эту историю — приступили к съемкам 7-го сезона, на киноплощадке в Беларуси встретились и обнялись все — и актеры, и режиссеры, и продюсеры, и операторы. Отсняли несколько первых серий. Нам понравилось жить и работать в Минске — все чудесно.

В ближайшие осень и зиму команда будет продолжать снимать Сватов здесь, на нашем островке безопасности, как метко выразился сценарист Андрей Ильков. Если российские кинематографисты давно и успешно осваивают местные локации под свои сериальные нужды, то команда украинской студии Квартал 95 стала, пожалуй, первой ласточкой в таком непростом деле, как копродукция двух стран, отношения между которыми остаются натянутыми. В кинобизнесе, как и в любом другом бизнесе, такие успешные и прибыльные сериалы, как Сваты, не закрывают по надуманным причинам. Пока курочка несет золотые яйца, ей никто голову не отрубает. В этой ситуации проще всего указать в титрах сериала Сваты маркер Сделано в Беларуси и попытаться продать проект не только в Украине и России одновременно, но как минимум еще в десяти странах, чем в данный момент и занимается шведская компания дистрибьюторов, с которой Квартал 95 сотрудничает уже несколько лет. Выпустить сериал планируют в 2018 году. На экране остаются те же герои — семьи Берковичей и Будько-Ковалевых, их шутки и ссоры в вопросах воспитания внуков. Старики будут мешаться под ногами у молодых, нырять во времени и грезить себя наяву боярами, в общем, все как в жизни.