Рейтинговый сериал «Сваты» снимают в Беларуси
Съемки 7-го сезона Сватов в Минске украинские продюсеры и режиссеры стремились особо не афишировать.
Съемки 7-го сезона Сватов в Минске украинские продюсеры и режиссеры стремились особо не афишировать.
На съемочную площадку не пускали зевак и журналистов, скупо комментируя происходящее на официальной странице. Но в мешке артистов не утаишь, особенно с такими узнаваемыми очертаниями. Достаточно было Валюхе (Татьяна Кравченко) появиться в столичном парке Горького под руку со своим супругом Иваном (Федор Добронравов), соцсети буквально разорвал радостный вопль: Новые Сваты снимаются! И под хештегом #сваты7 посыпались в инстаграм фотографии со съемочной площадки. Команда сериала во главе с бессменным режиссером Андреем Яковлевым была застукана в ресторанах и парках, усадьбах под Минском, на дачах и приусадебных участках. Наследив везде, где только возможно, причастным к сериалу людям не было больше смысла отнекиваться.
Сценарист сериала, наш земляк Андрей Ильков, например, очень счастлив, что съемки нового сезона телемуви происходят в Беларуси.
— Андрей, кроме вас, сценарий к этой всеми любимой киносаге пишут еще как минимум двое белорусов, бывшие участники КВН — Авсеюшкин и Жук. Я задумалась, не в этом ли кроется секрет популярности сериала?
— А я давно протаскиваю на свет эту мысль, что загадка Сватов — в их душевности, ведь полностью белорусские качества — свойскость, дружелюбность, хитреца и простота одновременно. Поэтому — да, наш дух всегда царил и в сценариях, и на съемочной площадке. Теперь, когда сериал снимается в Минске, думаю, душевной атмосферы в кадре еще прибавится. Хотя нельзя говорить, как сейчас везде пишут в интернете, что Сваты переехали в Беларусь. Наши герои продолжают жить там, где они и жили. Просто съемки
— С чем это связано?
— С тем, что Беларусь осталась единственным островком безопасности для кинематографистов из Украины и России. Не секрет, что многие наши артисты из Сватов по известным причинам не могут сейчас сниматься в Украине.
— Так давно уже не могут. Не первый год вся эта история с санкциями длится. Почему вы тянули пять лет, чтобы приступить к съемкам очередного сезона.
— Это лучше спрашивать у продюсеров. Ждали наверняка, пока туман рассеется.
— А чем вы занимались все эти пять лет, пока они ждали?
— Переписывали Сватов несколько раз — съемки то запускались, то вновь отменялись… Книгу выпустили про Сватов. Сериал новый запустили Родственнички, Байки Митяя вышел проект. Работали.
— Еще один слух давайте проверим. Пишут, что в Сватах-7 оживет умерший в 4-м сезоне дедушка Юра и актер Анатолий Васильев вновь появится и на съемочной площадке, и на экране.
— Нет, это сплетни. Никакой реинкарнации дедушки Юры не планируется и Анатолий Васильев не появится у нас в седьмом сезоне.
Режиссер Андрей Яковлев на наш вопрос, почему киевская студия Квартал 95 пять лет не снимала сериал Сваты, ответил кратко:
— Как получилось, так и получилось. Но мы рады, что запустили всю эту историю — приступили к съемкам 7-го сезона, на киноплощадке в Беларуси встретились и обнялись все — и актеры, и режиссеры, и продюсеры, и операторы. Отсняли несколько первых серий. Нам понравилось жить и работать в Минске — все чудесно.
В ближайшие осень и зиму команда будет продолжать снимать Сватов здесь, на нашем островке безопасности, как метко выразился сценарист Андрей Ильков. Если российские кинематографисты давно и успешно осваивают местные локации под свои сериальные нужды, то команда украинской студии Квартал 95 стала, пожалуй, первой ласточкой в таком непростом деле, как копродукция двух стран, отношения между которыми остаются натянутыми. В кинобизнесе, как и в любом другом бизнесе, такие успешные и прибыльные сериалы, как Сваты, не закрывают по надуманным причинам. Пока курочка несет золотые яйца, ей никто голову не отрубает. В этой ситуации проще всего указать в титрах сериала Сваты маркер Сделано в Беларуси и попытаться продать проект не только в Украине и России одновременно, но как минимум еще в десяти странах, чем в данный момент и занимается шведская компания дистрибьюторов, с которой Квартал 95 сотрудничает уже несколько лет. Выпустить сериал планируют в 2018 году. На экране остаются те же герои — семьи Берковичей и
Для нас при таком раскладе тоже сплошные плюсы: киношники из других стран заполняют наши гостиницы, пользуются транспортными и иными услугами, белорусские актеры стали чаще сниматься как в российских, так и в украинских сериалах. Возможно, опыт украинского успешного телепроекта научит