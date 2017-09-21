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19:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Рейтинговый сериал «Сваты» снимают в Беларуси

Съемки 7-го сезона Сватов в Минске украинские продюсеры и режиссеры стремились особо не афишировать.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На съемочную площадку не пускали зевак и журналистов, скупо комментируя происходящее на официальной странице. Но в мешке артистов не утаишь, особенно с такими узнаваемыми очертаниями. Достаточно было Валюхе (Татьяна Кравченко) появиться в столичном парке Горького под руку со своим супругом Иваном (Федор Добронравов), соцсети буквально разорвал радостный вопль: Новые Сваты снимаются! И под хештегом #сваты7 посыпались в инстаграм фотографии со съемочной площадки. Команда сериала во главе с бессменным режиссером Андреем Яковлевым была застукана в ресторанах и парках, усадьбах под Минском, на дачах и приусадебных участках. Наследив везде, где только возможно, причастным к сериалу людям не было больше смысла отнекиваться.

Сценарист сериала, наш земляк Андрей Ильков, например, очень счастлив, что съемки нового сезона телемуви происходят в Беларуси.

— Андрей, кроме вас, сценарий к этой всеми любимой киносаге пишут еще как минимум двое белорусов, бывшие участники КВН — Авсеюшкин и Жук. Я задумалась, не в этом ли кроется секрет популярности сериала?

— А я давно протаскиваю на свет эту мысль, что загадка Сватов — в их душевности, ведь полностью белорусские качества — свойскость, дружелюбность, хитреца и простота одновременно. Поэтому — да, наш дух всегда царил и в сценариях, и на съемочной площадке. Теперь, когда сериал снимается в Минске, думаю, душевной атмосферы в кадре еще прибавится. Хотя нельзя говорить, как сейчас везде пишут в интернете, что Сваты переехали в Беларусь. Наши герои продолжают жить там, где они и жили. Просто съемки из-под Киева пришлось перенести в Минск.

— С чем это связано?

— С тем, что Беларусь осталась единственным островком безопасности для кинематографистов из Украины и России. Не секрет, что многие наши артисты из Сватов по известным причинам не могут сейчас сниматься в Украине.

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— Так давно уже не могут. Не первый год вся эта история с санкциями длится. Почему вы тянули пять лет, чтобы приступить к съемкам очередного сезона.

— Это лучше спрашивать у продюсеров. Ждали наверняка, пока туман рассеется.

— А чем вы занимались все эти пять лет, пока они ждали?

— Переписывали Сватов несколько раз — съемки то запускались, то вновь отменялись… Книгу выпустили про Сватов. Сериал новый запустили Родственнички, Байки Митяя вышел проект. Работали.

— Еще один слух давайте проверим. Пишут, что в Сватах-7 оживет умерший в 4-м сезоне дедушка Юра и актер Анатолий Васильев вновь появится и на съемочной площадке, и на экране.

— Нет, это сплетни. Никакой реинкарнации дедушки Юры не планируется и Анатолий Васильев не появится у нас в седьмом сезоне.

Режиссер Андрей Яковлев на наш вопрос, почему киевская студия Квартал 95 пять лет не снимала сериал Сваты, ответил кратко:

— Как получилось, так и получилось. Но мы рады, что запустили всю эту историю — приступили к съемкам 7-го сезона, на киноплощадке в Беларуси встретились и обнялись все — и актеры, и режиссеры, и продюсеры, и операторы. Отсняли несколько первых серий. Нам понравилось жить и работать в Минске — все чудесно.

В ближайшие осень и зиму команда будет продолжать снимать Сватов здесь, на нашем островке безопасности, как метко выразился сценарист Андрей Ильков. Если российские кинематографисты давно и успешно осваивают местные локации под свои сериальные нужды, то команда украинской студии Квартал 95 стала, пожалуй, первой ласточкой в таком непростом деле, как копродукция двух стран, отношения между которыми остаются натянутыми. В кинобизнесе, как и в любом другом бизнесе, такие успешные и прибыльные сериалы, как Сваты, не закрывают по надуманным причинам. Пока курочка несет золотые яйца, ей никто голову не отрубает. В этой ситуации проще всего указать в титрах сериала Сваты маркер Сделано в Беларуси и попытаться продать проект не только в Украине и России одновременно, но как минимум еще в десяти странах, чем в данный момент и занимается шведская компания дистрибьюторов, с которой Квартал 95 сотрудничает уже несколько лет. Выпустить сериал планируют в 2018 году. На экране остаются те же герои — семьи Берковичей и Будько-Ковалевых, их шутки и ссоры в вопросах воспитания внуков. Старики будут мешаться под ногами у молодых, нырять во времени и грезить себя наяву боярами, в общем, все как в жизни.

Для нас при таком раскладе тоже сплошные плюсы: киношники из других стран заполняют наши гостиницы, пользуются транспортными и иными услугами, белорусские актеры стали чаще сниматься как в российских, так и в украинских сериалах. Возможно, опыт украинского успешного телепроекта научит чему-нибудь хорошему и наших кинобоссов: вот ведь выясняется, что успешные сценаристы у нас есть — столько конвертируемых телепроектов, смешных и знаменитых, пишут белорусы. Актеры талантливые у нас тоже есть. Режиссеры вообще все сплошь гениальные, а вот телесериал снять, который смотрели бы миллионы, пока не получается. Ну, будем учиться, пока профессионалы работают здесь, у нас под боком.

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