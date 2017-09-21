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19:50 (мск), источник: РБК

Умерла самая богатая женщина мира Лилиан Беттанкур

Французская бизнесвумен и наследница косметической компании L’Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью Беттанкур.

Источник: Reuters

Forbes оценивает ее состояние в $44,7 млрд, она являлась самой богатой женщиной в мире. В списке самых богатых людей мира она занимала 14-е место.

Как отмечает Financial Times, о смерти Беттанкур также объявил исполнительный директор L’Oreal Жан-Поль Агон. Беттанкур «лично внесла значительный вклад в успех компании» и «была леди великой красоты, которая остановила нас, и которую мы никогда не забудем». «Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal, о компании и ее сотрудниках и была очень привязана к ее успеху и развитию».

«В этот тягостный момент для нас, я хотела бы подтвердить, от имени нашей семьи, нашу приверженность и лояльность L’Oreal и выразить уверенность в президенте компании Жан-Поле Агоне и его команде», — говорится в письме Франсуазы Бетанкур Майерс, единственной дочери Лилиан, передает Reuters.

Отцом Беттанкур был химик Эжен Шюллер, который основал L’Oreal в 1909 году.

Беттанкур ушла из совета директоров L’Oreal в 2012 году, после 17 лет пребывания в должности. С 2011 года ее доля в компании находится под опекой ее родственников, так как судом она была признана неспособной распоряжаться этим активом самостоятельно. Как отмечает Forbes, в последние годы Беттанкур страдала деменцией.

Семья Беттанкур владеет в L’Oreal 33,1% акций.

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